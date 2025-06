Maxi Tapiro d'oro a Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Champions. E sul futuro in Arabia reagisce così

Le parole di Inzaghi a Striscia la Notizia

«Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere», dichiara l’allenatore. E, alla domanda sulla possibilità futura di andare in Arabia, il mister fa scena muta. Il servizio completo andrà in onda domani sera a Striscia la notizia, su Canale 5 alle ore 20:35.