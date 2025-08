Champions League, in campo le prime big: Mourinho ritrova il Feyenoord

Si comincia già a fare sul serio in Champions League. Anche se bisognerà aspettare ancora un po’ per la fase campionato, la cui prima giornata si terrà tra il 16 e il 18 settembre, tra poche ore entreranno in gioco le prime big. Tra questa sera e domani, infatti, si terrà la gara di andata del terzo turno preliminare. Un momento già importante, preludio agli spareggi che determineranno le ultime squadre qualificate alla massima competizione europea. So