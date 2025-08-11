Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Mourinho carica il Fenerbahce contro il Feyenoord: "I nostri tifosi possono creare l'inferno"

L'allenatore portoghese deve rimontare nel match di ritorno dei playoff contro gli olandesi per sperare nella qualificazione alla Champions League
2 min

Alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di qualificazione alla Champions League contro il Feyenoord, José Mourinho ha spronato il suo Fenerbahce a crederci nonostante la sconfitta subita all’andata in Olanda (2-1).

Mourinho: "Siamo solo all'intervallo"

"Penso ancora che il passaggio del turno sia al 50 e 50 - ha dichiarato il tecnico portoghese - siamo solo all’intervallo, c’è ancora un’altra partita da 90 minuti da giocare. E giochiamo in casa".

Mourinho chiede il sostegno del pubblico

Mourinho ha poi sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: "Dopo la prima partita ho detto ‘inferno’. I nostri tifosi, quando vogliono, possono creare un’atmosfera molto difficile per gli avversari. Anche noi abbiamo giocato in un ambiente complicato in trasferta, con un bel clima. Non posso dire che questo sia un vantaggio da solo, ma è comunque un elemento importante per chi gioca in casa".

 

 

