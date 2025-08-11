Mourinho carica il Fenerbahce contro il Feyenoord: "I nostri tifosi possono creare l'inferno"

Mourinho: "Siamo solo all'intervallo"

"Penso ancora che il passaggio del turno sia al 50 e 50 - ha dichiarato il tecnico portoghese - siamo solo all’intervallo, c’è ancora un’altra partita da 90 minuti da giocare. E giochiamo in casa".

Mourinho chiede il sostegno del pubblico

Mourinho ha poi sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico: "Dopo la prima partita ho detto ‘inferno’. I nostri tifosi, quando vogliono, possono creare un’atmosfera molto difficile per gli avversari. Anche noi abbiamo giocato in un ambiente complicato in trasferta, con un bel clima. Non posso dire che questo sia un vantaggio da solo, ma è comunque un elemento importante per chi gioca in casa".