Mourinho, altro schiaffo al Feyenoord: cinquina Fenerbahce nelle qualificazioni Champions

Champions League: il Fenerbahce di Mourinho ribalta il Feyenoord e passa il turno

A Istanbul, rimonta clamorosa del Fenerbahce di José Mourinho, che ribalta il 2-1 di Rotterdam e batte il Feyenoord con tre gol di scarto. All'iniziale vantaggio targato Watanabe, per i turchi rispondono Brown, Duran, Fred ed En Nesyri. Nel finale, lo stesso Watanabe prova a riaprire la contesa, ma senza particolare fortuna. Al 95', è Talisca a chiudere definitivamente i conti e a certificare il 5-2. Lo Special One si conferma bestia nera degli olandesi, a più di tre anni dalla vittoria in finale di Conference con la Roma. Il Qarabag domina il secondo round del doppio confronto con Shkendija, vincendo 5-1 tra le mura amiche grazie all'autorete di Cake e ai gol realizzati da Kady Broges, Akhundzade, Jankovic e Leandro Andrade. Vola anche il Copenaghen, che rifila cinque reti al Malmo, mentre il Viktoria Plzen non riesce nell'impresa di ribaltare il 3-0 dell'andata contro i Rangers di Glasgow, pur vincendo 2-1 in Repubblica Ceca. Il Pafos elimina la Dinamo Kiev, superando gli ucraini anche al ritorno (2-0). Il Club Brugge ringrazia Forbs e Vanaken e spegne il tentativo di rimonta del Salisburgo, pareggiando al minuto 83 e portando a casa un 2-2 che vale la qualificazione ai playoff.