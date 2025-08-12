Mourinho, altro schiaffo al Feyenoord: cinquina Fenerbahce nelle qualificazioni Champions

Dalla finale di Conference League del 2022 al terzo turno preliminare della Uefa Champions League. Il Fenerbahce di José Mourinho rifila un altro schiaffo agli olandesi del Feyenoord, annullando lo svantaggio dell'andata e aggiudicandosi il doppio confronto che vale il pass per i playoff della massima competizione continentale. Goleada anche per Qarabag e Copenaghen.
Champions League: il Fenerbahce di Mourinho ribalta il Feyenoord e passa il turno
A Istanbul, rimonta clamorosa del Fenerbahce di José Mourinho, che ribalta il 2-1 di Rotterdam e batte il Feyenoord con tre gol di scarto. All'iniziale vantaggio targato Watanabe, per i turchi rispondono Brown, Duran, Fred ed En Nesyri. Nel finale, lo stesso Watanabe prova a riaprire la contesa, ma senza particolare fortuna. Al 95', è Talisca a chiudere definitivamente i conti e a certificare il 5-2. Lo Special One si conferma bestia nera degli olandesi, a più di tre anni dalla vittoria in finale di Conference con la Roma. Il Qarabag domina il secondo round del doppio confronto con Shkendija, vincendo 5-1 tra le mura amiche grazie all'autorete di Cake e ai gol realizzati da Kady Broges, Akhundzade, Jankovic e Leandro Andrade. Vola anche il Copenaghen, che rifila cinque reti al Malmo, mentre il Viktoria Plzen non riesce nell'impresa di ribaltare il 3-0 dell'andata contro i Rangers di Glasgow, pur vincendo 2-1 in Repubblica Ceca. Il Pafos elimina la Dinamo Kiev, superando gli ucraini anche al ritorno (2-0). Il Club Brugge ringrazia Forbs e Vanaken e spegne il tentativo di rimonta del Salisburgo, pareggiando al minuto 83 e portando a casa un 2-2 che vale la qualificazione ai playoff.