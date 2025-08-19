Champions, triplo colpo esterno: Bruges, Pafos e Qarabag vincono l'andata dei preliminari   

Grandi sorprese nella notte di Champions League. Stasera, infatti, sono andate in scena tre partite valide per l'andata dell'ultimo turno preliminare, quello che regala all'accesso al girone. Hanno vinto le tre squadre impegnate in trasferta (Bruges, Qarabag e Pafos), quindi si fa durissima la strada per Rangers, Ferencvaros e Stella Rossa, adesso costrette a vincere nella sfida di ritorno per aliminatare la speranza.
Champions League, il Bruges vede i gironi
La sfida più attesa e sulla carta equilibrata doveva essere Rangers-Bruges. Non è andata così. L'undici belga ha trovato il triplo vantaggio nei primi 20 minuti con Vermant, Spileers e Mechele, poi Danilo Pereira ha realizzato nella ripresa il gol della bandiera, valido per il 3-1 finale. Sorride il Pafos (Cipro) che sbanca lo stadio di Belgrado per 2-1: decisive le reti di Joao Correia e Pepe (su rigore). Da segnalare che nella Stella Rossa non erano a disposizione Arnautovic (ex Inter), Krunic (ex Milan) e Radonjic (ex Torino). L'altro squillo è tutto del Qarabag (Azerbaigian) che ha messo sotto il Ferencvaros (Ungheria) fuori casa: illude Varga, poi Jankovic (ex Crotone e Spal), Medina e Qurbanli hanno ribaltato il punteggio portandolo sul 3-1.
