Champions, triplo colpo esterno: Bruges, Pafos e Qarabag vincono l'andata dei preliminari   

Grandi sorprese nella notte di Champions League . Stasera, infatti, sono andate in scena tre partite valide per l'andata dell'ultimo turno preliminare, quello che regala all'accesso al girone. Hanno vinto le tre squadre impegnate in trasferta (Bruges, Qarabag e Pafos), quindi si fa durissima la strada per Rangers, Ferencvaros e Stella Rossa , adesso costrette a vincere nella sfida di ritorno per aliminatare la speranza.

Champions League, il Bruges vede i gironi

La sfida più attesa e sulla carta equilibrata doveva essere Rangers-Bruges. Non è andata così. L'undici belga ha trovato il triplo vantaggio nei primi 20 minuti con Vermant, Spileers e Mechele, poi Danilo Pereira ha realizzato nella ripresa il gol della bandiera, valido per il 3-1 finale. Sorride il Pafos (Cipro) che sbanca lo stadio di Belgrado per 2-1: decisive le reti di Joao Correia e Pepe (su rigore). Da segnalare che nella Stella Rossa non erano a disposizione Arnautovic (ex Inter), Krunic (ex Milan) e Radonjic (ex Torino). L'altro squillo è tutto del Qarabag (Azerbaigian) che ha messo sotto il Ferencvaros (Ungheria) fuori casa: illude Varga, poi Jankovic (ex Crotone e Spal), Medina e Qurbanli hanno ribaltato il punteggio portandolo sul 3-1.

