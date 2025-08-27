Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Champions, Mourinho va in Europa League e può ritrovare la Roma. Ecco le altre qualificate dai playoff

Il Fenerbahce sconfitto dal Benfica in Portogallo. Lo Special One eliminato dalla Champions
Champions, Mourinho va in Europa League e può ritrovare la Roma. Ecco le altre qualificate dai playoff© EPA
1 min

Josè Mourinho non parteciperà alla fase campionato della prossima Champions League. L'avventura del Fenerbahce termina ai play off. Dopo lo 0-0 della gara d'andata disputata in Turchia, gli uomini di Mourinho sono stati sconfitti in Portogallo dal Benfica. Il match disputato al Da Luz è terminato 1-0, con rete realizzata da Akturkoglu, ex giocatore del Galatasaray. I portoghesi ottengono così il pass per la fase campionato a girone unico. Mourinho e il Fenerbahce, vengono invece retrocessi in Europa League, dove potranno incrociare anche la Roma.

Benfica-Fenerbahce, tabellino e statistiche

Passano il turno Bruges e Copenaghen

Si qualificano anche il  Bruges, che ha travolto per 6-0 i Rangers Glasgow, (già battuti per 3-1 nell'andata in Scozia), con rete del baby Stankovic, e il Copenaghen che ha vinto in casa 2-0 contro il Basilea dopo l'1-1 dell'andata in Svizzera.

