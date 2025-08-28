Inter, in Champions il sorteggio più duro. Napoli, decisivo il Fattore DB (De Bruyne)

Liverpool e Arsenal a San Siro, trasferte in casa Borussia, Atletico e Ajax: per i vicecampioni d'Europa partenza di fuoco. Kevin tornerà all'Etihad da Grande Ex dopo che al Maradona i campioni d'Italia avranno affrontato i campioni del mondo di Maresca. Ma Chivu e Conte possono farcela