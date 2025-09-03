Delusione Chiesa: fuori dalla lista Champions del Liverpool

Con il gol nel recupero che ha regalato la vittoria contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League, Federico Chiesa si è preso un posto sotto i riflettori del Liverpool . Nell'estate in cui i Reds hanno fatto spese faraoniche per i vari Wirtz, Ekitiké e Isak, l'italiano sembrava aver fatto dei passi in avanti nelle gerarchie di Slot quando nessuno se lo aspettava. Sempre da subentrato, ma con una reputazione diversa. Però, nonostante il grande entusiasmo dopo il gol, l'allenatore ha deciso di non includerlo nella lista Champions .

Liverpool, la lista Champions: fuori Chiesa, c'è Leoni

Slot ha deciso di tagliare fuori l'ex Juventus e al suo posto ha incluso la nuova stella in ascesa dell'academy del Liverpool, Rio Ngumoha. Il classe 2008 al suo esordio in assoluto in Premier League ha segnato il gol decisivo contro il Newcastle al 100'. L'hype che si è creato attorno a lui è incredibile e valorizzare un ragazzo del vivaio in un palcoscenico come quello della Champions League sarebbe molto gratificante. Sfortuna vuole che Ngumoha ricopra pressoché lo stesso ruolo di Chiesa, e ciò ha influito parecchio sulla sua esclusione. Per un italiano che non entra, ce n'è un altro che figura: infatti Arne Slot ha deciso di inserire nella lista Champions il nuovo arrivato Giovanni Leoni, che però non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale con i Reds.