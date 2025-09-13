Le speranze delle italiane, le big e le possibili sorprese: tutto sulla nuova Champions League

L’attesa è terminata. Dopo la sosta per le Nazionali e la ripresa dei vari campionati, finalmente torna anche il grande calcio europeo, con la Champions League a farla da padrona. L’edizione numero 71 della coppa dalle grandi orecchie sarà la seconda con il nuovo format, che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare lo scorso anno. La modifica che ha innalzato a 36 il numero delle squadre partecipanti, eliminando i gironi e istituendo il girone unico (tecnicamente