Champions, come cambia la regola sugli infortuni: quando si potrà effettuare una sostituzione in lista

Novità nel regolamento delle competizioni Uefa: ecco cosa cambia e come funziona
Champions, come cambia la regola sugli infortuni: quando si potrà effettuare una sostituzione in lista© EPA
2 min

Novità regolamentari per le competizioni Uefa per club a partire dalla stagione 2025/26. Il Comitato Esecutivo, riunito a Tirana, ha approvato una modifica che consente la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6ª giornata inclusa, come spiega una nota ufficiale.

Champions, cambia a regola per gli infortuni e liste

L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato evitare che le rose vengano ridotte in modo penalizzante, dall’altro proteggere i calciatori da un eccessivo sovraccarico fisico. Un infortunio o una malattia vengono considerati “a lungo termine” se comportano almeno 60 giorni di stop. Anche qualora il recupero avvenisse prima, il calciatore non potrà comunque rientrare in lista fino al termine di quel periodo.

Dopo 60 giorni di recupero, il giocatore potrà tornare in lista

La sostituzione dovrà rispettare i criteri relativi ai giocatori formati dal club o dalla federazione. La documentazione medica dovrà essere trasmessa in una delle lingue ufficiali Uefa, che si riserva la possibilità di richiedere ulteriori accertamenti a spese del club. Al momento del recupero, il giocatore originario potrà essere reinserito nella lista, con il conseguente depennamento del sostituto. Il rientro dovrà essere notificato almeno 24 ore prima della gara in cui il calciatore tornerà a disposizione.

 

 

