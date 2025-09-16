Inter, Lautaro non si allena prima dell'Ajax: come sta e se può recuperare per la Champions

Lautaro Martinez salta la rifinitura alla vigilia della sfida tra Ajax ed Inter, che segnerà l'esordio della squadra di Cristian Chivu in questa edizione della Champions League. Dopo aver giocato poco più di un'ora contro la Juve, l'argentino ha lavorato in palestra nella mattinata odierna, non allenandosi con il resto del gruppo in vista della trasferta di Amsterdam.
Lautaro Martinez salta la rifinitura prima di Ajax-Inter: l'attaccante partirà per Amsterdam
Solo palestra per Lautaro Martinez alla vigilia di Ajax-Inter, partita valida per la prima giornata della League Phase della massima competizione continentale, in programma domani alle ore 21 in casa dei lancieri. Il capitano dei nerazzurri, che ha saltato la rifinitura sul campo, partirà regolarmente alla volta dell'Olanda insieme alla squadra, ma restano da valutare le sue condizioni. Out, invece, Matteo Darmian, ai box per la lombalgia.