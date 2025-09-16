Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juve-Borussia Dortmund, la lista dei convocati: ci sono Zhegrova e Conceicao

Solo due assenti nell'elenco diramato da Tudor per la sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League
2 min

Dopo la vittoria di sabato scorso in campionato contro l'Inter, la Juve è pronta tornare all'Allianz Stadium per il debutto nella Fase Campionato di Champions League 2025/2026; per la sfida con il Borussia Dortmund, valida per la prima giornata. Il club bianconero ha diramato l'elenco dei convocati da Igor Tudor per la sfida di oggi, martedì 16 settembre, con calcio d'inizio alle 21. Assente Miretti. Nella lista figura Conceicao che ieri, nella parte di allenamento aperta ai media, non era presente. C'è Zhegrova, che sempre ieri si era allenato in gruppo. 

Champions League, i convocati della Juve per la sfida al Borussia Dortmund

I convocati della Juve (preceduti dai rispettivi numeri di maglia): 1 Perin; 3 Bremer; 4 Gatti; 5 Locatelli; 6 Kelly; 7 Conceicao; 8 Koopmeiners; 9 Vlahovic; 10 Yildiz; 11 Zhegrova; 15 Kalulu; 16 Di Gregorio; 17 Adzic; 18 Kostic; 19 Thuram; 20 Openda; 22 McKennie; 23 Pinsoglio; 24 Rugani; 25 Joao Mario; 27 Cambiaso; 30 David; 32 Cabal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

