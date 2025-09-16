Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Real Madrid-Marsiglia diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Gli spagnoli di Xabi Alonso debuttano tra le mura amiche del Santiago Bernabeu contro i francesi di De Zerbi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Real Madrid
Real Madrid
Marsiglia
Marsiglia
21:00
Champions League - 16.09.2025
Santiago Bernabéu

TabellinoCalendarioClassifiche
Real Madrid
21:00
Marsiglia
3 min
Aggiorna

Debutto da brividi nel maxi-girone della nuova Champions League per Roberto De Zerbi, che con il suo Marsiglia fa visita oggi (16 settembre, ore 21) al Real Madrid di Xabi Alonso allo stadio Santiago Bernabeu. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

19:41

Champions, spagnoli e francesi non sono tra i favoriti secondo l'algoritmo

Né il Real Madrid né il Marsiglia figurano nella top 5 delle favorite per la vittoria della Champions League 2025/26 secondo l'algoritmo Opta.

 

 

19:34

I Blancos sono un tabù per il Marsiglia

Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le sfide contro il Marsiglia in competizioni europee. Se vincesse questa partita, il Marsiglia diventerebbe l'avversaria che i Blancos hanno sconfitto più volte in Coppa dei Campioni/Champions League con il 100% di successi (4/4 anche contro l'APOEL Nicosia e lo Zurigo). Solo contro il Porto (5) il Marsiglia ha registrato più sconfitte in Coppa dei Campioni/Champions League che contro il Real Madrid (4). Infatti, quella dei Blancos è la squadra che i francesi hanno affrontato più volte nelle due competizioni perdendo sempre (4/4).

19:30

Real Madrid-Marsiglia, dove vederla in tv e in streaming

La sfida del Santiago Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, valida per la prima giornata del maxi-girone di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW.

Stadio Santiago Bernabeu, Madrid (Spagna)

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

La partita