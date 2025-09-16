Real Madrid-Marsiglia diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

19:41

Champions, spagnoli e francesi non sono tra i favoriti secondo l'algoritmo

Né il Real Madrid né il Marsiglia figurano nella top 5 delle favorite per la vittoria della Champions League 2025/26 secondo l'algoritmo Opta.

19:34

I Blancos sono un tabù per il Marsiglia

Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le sfide contro il Marsiglia in competizioni europee. Se vincesse questa partita, il Marsiglia diventerebbe l'avversaria che i Blancos hanno sconfitto più volte in Coppa dei Campioni/Champions League con il 100% di successi (4/4 anche contro l'APOEL Nicosia e lo Zurigo). Solo contro il Porto (5) il Marsiglia ha registrato più sconfitte in Coppa dei Campioni/Champions League che contro il Real Madrid (4). Infatti, quella dei Blancos è la squadra che i francesi hanno affrontato più volte nelle due competizioni perdendo sempre (4/4).