Real Madrid-Marsiglia diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

Debutto da brividi nel maxi-girone della nuova Champions League per Roberto De Zerbi, che con il suo Marsiglia fa visita oggi (16 settembre, ore 21) al Real Madrid di Xabi Alonso allo stadio Santiago Bernabeu. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
19:41
Champions, spagnoli e francesi non sono tra i favoriti secondo l'algoritmo
Né il Real Madrid né il Marsiglia figurano nella top 5 delle favorite per la vittoria della Champions League 2025/26 secondo l'algoritmo Opta.
19:34
I Blancos sono un tabù per il Marsiglia
Il Real Madrid ha vinto tutte e quattro le sfide contro il Marsiglia in competizioni europee. Se vincesse questa partita, il Marsiglia diventerebbe l'avversaria che i Blancos hanno sconfitto più volte in Coppa dei Campioni/Champions League con il 100% di successi (4/4 anche contro l'APOEL Nicosia e lo Zurigo). Solo contro il Porto (5) il Marsiglia ha registrato più sconfitte in Coppa dei Campioni/Champions League che contro il Real Madrid (4). Infatti, quella dei Blancos è la squadra che i francesi hanno affrontato più volte nelle due competizioni perdendo sempre (4/4).
19:30
Real Madrid-Marsiglia, dove vederla in tv e in streaming
La sfida del Santiago Bernabeu tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Marsiglia di Roberto De Zerbi, valida per la prima giornata del maxi-girone di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW.
Stadio Santiago Bernabeu, Madrid (Spagna)