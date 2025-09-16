Juve da impazzire: folle 4-4 in Champions contro il Borussia Dortmund. Vlahovic, una doppietta pazzesca!

Dal 4-3 con l' Inter al 4-4 della Champions: forse i tre giorni più pazzi della storia della Juve. Alla fine di una partita difficile da riassumere, bloccata nella prima parte (sullo 0-0 fino al 6' del secondo tempo!) e finita con otto gol e un pareggio ripreso con tutto il cuore possibile al 6' di recupero, la squadra di Tudor festeggia un punto che vale tanto di più. Sull'ottovolante bianconero, sono ancora Yildiz, Kelly e Vlahovic i protagonisti: dopo un gol capolavoro del turco alla Del Piero, è l'attaccante serbo (entrato a mezzora dalla fine) il grande eroe del finale arrembante dei bianconeri, con una doppietta da bomber ritrovato e un assist decisivo per il pareggio conclusivo del difensore. Segnali di una squadra viva che, sotto 4-2 fino al 48', ci ha creduto fino alla fine seguendo se stessa e l'allenatore, con le sue scelte forse poco centrate in avvio e poi corrette lucidamente in corso d'opera. Gli errori tattici e tecnici della squadra, al contempo molti, potranno essere analizzati da domani con maggiore serenità.

Le mosse di Tudor e il tridente della Juve

Rispetto alla formazione che ha battuto l'Inter, Tudor infatti sorprende un po' cambiandone inizialmente tre: fuori Gatti, Locatelli e Vlahovic, dentro Cambiaso, Openda e David. Da una squadra più offensiva negli uomini ci si aspetterebbe fin da subito anche uno spirito d'attacco, invece la Juve parte riflessiva e accorta. Un po' di tensione nei primi minuti ci sta, come la pressione molto alta del Dortmund sui portatori di palla juventini. Quello che non funziona, è la sintonia tra i tre d'attacco. Alla prima da titolare con la maglia della Juve, Openda è nel tridente quello che ci prova di più (un paio di guizzi e altrettante conclusioni), mentre David (che forse preferirebbe stare al centro) e Yildiz (all'inizio meno brillante fisicamente) faticano nel ruolo di esterni offensivi. Sicuramente non aiutano la prestazione anonima di Koopmeiners, sempre in cerca di se stesso, e l'atteggiamento molto attento del Borussia in fase difensiva, sempre compatto appena persa la palla. A parte un coraggioso destro di Thuram dai venti metri che stava per beffare Kobel grazie ad una deviazione dopo quattro minuti, nel primo tempo c'è poco altro nonostante la Juve cresca di ritmo e prestazione con il passare dei minuti. Dall'altra parte, con Bremer in controllo su Guirassy, è Adeyemi che dà sempre l'impressione di poter combinare qualcosa di pericoloso, ma nel primo tempo si perde sempre nel momento decisivo.

Da Adeyemi a Kelly: un secondo tempo con otto gol

In avvio di ripresa, però, cambia tutto. Il palo colpito da Beier al 6' sull'uscita di Di Gregorio spaventa la Juve, che si disunisce e resta troppo passiva soprattutto nella zona centrale della difesa. Così, 120 secondi dopo, arriva il gol del Borussia. Adeyemi questa volta fa vedere tutto il suo talento fulminando Di Gregorio con un sinistro rasoterra dal limite dell'area. La Juve sbanda, i tedeschi lo avvertono e spingono andando vicini al raddoppio all'11' con Guirassy (bravissimo Di Gregorio a chiudergli lo specchio salvando tutto). Tudor è preoccupato e al 14' cambia inserendo Vlahovic e Joao Mario al posto di David e McKennie. La partita è ormai accesa e al 18' arriva il capolavoro di Yildiz, che prende palla sulla zona sinistra dell'attacco, controlla, prende la mira e fa partire un destro a giro alla Del Piero che fa impazzire lo Stadium. Il gioiello del turco, però, finisce in pochi minuti sommerso sotto una serie di gol senza soluzione di continuità. Al 20' Nmecha supera Di Gregorio con un preciso destro da fuori. Altri due minuti e Vlahovic firma il momentaneo 2-2 con un bel sinistro su assist di Yildiz. Tudor esulta e cambia ancora con Locatelli e Adzic per Koopmeiners e Openda. Kovac risponde subito inserendo Brandt e Jobe Bellingham al posto di Beier e Nmecha. Siamo al 29', quando Yan Couto approfitta della distrazione di Thuram e della poca reattività di Di Gregorio per infilare la palla sul primo palo. Alla fine di un flipper acceso per 22 minuti, la Juve si ritrova sotto 3-2. La squadra di Tudor però non molla e al 35' solo un grandissimo intervento di Kobel nega la doppietta e il pareggio a Yildiz. I bianconeri si disperano per l'occazione mancata e al 41' potrebbero definitivamente arrendersi sul rigore realizzato da Bensebaini (dopo aver discusso con Guirassy su chi dovesse tirarlo) fischiato per un tocco di mano di Kelly in area. Invece no. Al 49' Vlahovic va in anticipo sul difensore e sul portiere riaccendendo lo Stadium. Altri due minuti senza fiato e il serbo questa volta si inventa un assist millimetrico per Kelly che in tuffo di testa, da vero centravanti, fissa il risultato sull'incredibile 4-4. Questa volta è davvero finita.