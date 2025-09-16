Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Champions League, Tottenham e Arsenal ok, crollano Benfica e Psv

Le squadre inglesi sconfiggono Villarreal e Athletic Bilbao. I portoghesi, avanti 2-0, vengono sconfitti in casa dal Qarabag
Champions League, Tottenham e Arsenal ok, crollano Benfica e Psv
3 min

Gol, spettacolo e sorprese nella prima giornata della fase campionato della Champions League. Arsenal e Tottenham guadagnano i primi tre punti del torneo. Vicario e compagni si impongono 1-0 sul Villarreal, mentre gli uomini di Arteta espugnano il campo dell'Athletic Bilbao. Clamoroso scivolone interno del Benfica, che subisce la rimonta del Qarabag, capace di imporsi 3-2 in trasferta. Va ko anche il Psv Eindovhen, sconfitto in casa dall'Union Saint-Gilloise. 

Champions League, la classifica

Tottenham ok, tonfo Benfica

Il Tottenham ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo, liquidando il Villarreal per 1-0: agli Spurs basta un'autorete di Luiz Junior dopo soli quattro minuti, per ottenere il successo e i primi tre punti in classifica. Clamoroso scivolone interno del Benfica, sconfitto 3-2 in rimonta dal Qarabag. I padroni di casa sembravano padroni del campo e al 16' erano avanti 2-0 (reti di Barrenchea e Pavlidis); ma gli ospiti hanno ribaltato il risultato, grazie ai gol di Andrade, Duran e Kashchuk.

Benfica-Qarabag, tabellino e statistiche

Tottenham-Villarreal, tabellino e statistiche

Bilbao e Psv ko in casa

L'Arsenal si impone sul campo dell'Athletic Bilbao per 2-0. Gli uomini di Arteta (che nel primo tempo assiste allo scontro tra Gyokeres e un compagno, con l'attaccante costretto a rimanere per diversi minuti a terra), sbloccano il risultato nel secondo tempo: al 72' Martinelli sfrutta un assist di Trossard per portare in vantaggio i gunners. Dieci minuti dopo le parti si inertono: Trossard (servito da Martinelli) realizza il gol del definitivo 2-0. Il Psv crolla in casa, sconfitto dall'Union Saint-Gilloise. Gli ospiti chiudono la pratica nel primo tempo con i gol di David e Ait El Hadj; nella ripresa i belgi realizzano anche la terza rete con Mac Allister. Nel recupero il gol della bandiera degli olandesi, siglato da Van Bommel. 

Psv-Union Saint-Gilloise, tabellino e statistiche

Athletic Bilbao-Arsenal, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, il calendarioChampions, la classifica

Champions, i migliori video