Champions League, Tottenham e Arsenal ok, crollano Benfica e Psv

Gol, spettacolo e sorprese nella prima giornata della fase campionato della Champions League . Arsenal e Tottenham guadagnano i primi tre punti del torneo. Vicario e compagni si impongono 1-0 sul Villarreal, mentre gli uomini di Arteta espugnano il campo dell'Athletic Bilbao. Clamoroso scivolone interno del Benfica , che subisce la rimonta del Qarabag, capace di imporsi 3-2 in trasferta. Va ko anche il Psv Eindovhen, sconfitto in casa dall'Union Saint-Gilloise.

Tottenham ok, tonfo Benfica

Il Tottenham ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo, liquidando il Villarreal per 1-0: agli Spurs basta un'autorete di Luiz Junior dopo soli quattro minuti, per ottenere il successo e i primi tre punti in classifica. Clamoroso scivolone interno del Benfica, sconfitto 3-2 in rimonta dal Qarabag. I padroni di casa sembravano padroni del campo e al 16' erano avanti 2-0 (reti di Barrenchea e Pavlidis); ma gli ospiti hanno ribaltato il risultato, grazie ai gol di Andrade, Duran e Kashchuk.

Bilbao e Psv ko in casa

L'Arsenal si impone sul campo dell'Athletic Bilbao per 2-0. Gli uomini di Arteta (che nel primo tempo assiste allo scontro tra Gyokeres e un compagno, con l'attaccante costretto a rimanere per diversi minuti a terra), sbloccano il risultato nel secondo tempo: al 72' Martinelli sfrutta un assist di Trossard per portare in vantaggio i gunners. Dieci minuti dopo le parti si inertono: Trossard (servito da Martinelli) realizza il gol del definitivo 2-0. Il Psv crolla in casa, sconfitto dall'Union Saint-Gilloise. Gli ospiti chiudono la pratica nel primo tempo con i gol di David e Ait El Hadj; nella ripresa i belgi realizzano anche la terza rete con Mac Allister. Nel recupero il gol della bandiera degli olandesi, siglato da Van Bommel.

