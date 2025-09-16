Ospiti speciali all'Allianz Stadium di Torino, dove le telecamere di Sky Sport hanno inquadrato Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella, rispettivamente ct di Italia e Turchia, presenti in tribuna in occasione di Juve-Borussia Dortmund. Al loro fianco, anche il vice dell'ex allenatore di Milan e Napoli, Luigi Riccio. L'osservato speciale è senza dubbio Kenan Yildiz.
Gattuso e Montella in tribuna allo Stadium per Juve-Borussia Dortmund: Yildiz osservato speciale, ma non solo
Gattuso e Montella in tribuna all'Allianz Stadium di Torino per visionare i rispettivi nazionali, a poche settimane dai prossimi impegni di ottobre. Riflettori puntati su Yildiz, gioiello della selezione turca e della formazione di Igor Tudor, ma non solo. Per il commissario tecnico dell'Italia, l'occasione per vedere all'opera Andrea Cambiaso, partito dal 1', Manuel Locatelli e Federico Gatti.