Ospiti speciali all'Allianz Stadium di Torino, dove le telecamere di Sky Sport hanno inquadrato Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella, rispettivamente ct di Italia e Turchia, presenti in tribuna in occasione di Juve-Borussia Dortmund. Al loro fianco, anche il vice dell'ex allenatore di Milan e Napoli, Luigi Riccio. L'osservato speciale è senza dubbio Kenan Yildiz.