Vlahovic e il chiarimento in tv dopo Juve-Dortmund: “Gioco titolare da tutta la vita…”

Tutte le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante bianconero dopo il 4-4 dello Stadium, che ha visto il serbo mettere a referto due gol e un assist nella ripresa
3 min

Partita folle all'Allianz Stadium dI Torino, dove Dusan Vlahovic ha contribuito alla clamorosa rimonta della Juventus di Igor Tudor contro il Borussia Dortmund di Kovac. Un 4-4 incredibile, a pochi giorni dalla vittoria con l'Inter di Chivu, che conferma quanto di buono fatto dal centravanti serbo entrando dalla panchina. Due gol e un assist per lui stasera.

Vlahovic dopo Juve-Borussia Dortmund: "Gioco titolare da una vita..."

Così Dusan Vlahovic nel dopo gara ai microfoni di Sky Sport: "Adesso è difficile parlare, ma dobbiamo iniziare a leggere meglio le partite, non possiamo prendere gol dopo gol. Tre giorni fa abbiamo vinto, oggi abbiamo pareggiato, l’importante è che non abbiamo perso, andiamo avanti così. Iniziare dalla panchina? Sta al mister prendere una decisione, io cerco di allenarmi al massimo, per me va bene, mi basta segnare gol e non mi cambia iniziare o entrare dalla panchina. Gioco da titolare da quasi tutta la vita, ho fatto abbastanza gol, però adesso c’è questa situazione e come dice il mister ci sono cinque cambi. Non ci sono titolari o panchinari, ma resto concentrato e cerco di lavorare al massimo per aiutare i miei compagni. A tutti piace giocare, ma rispetto le scelte del mister e cerco di metterlo in difficoltà".

Vlahovic e l'estate turbolenta: "Il 90% delle cose su di me non erano vere"

Estate molto particolare per Dusan Vlahovic, tra possibile addio e questione contrattuale con la Juve: "Rabbia no, non è stato un periodo facile per me, si scrivevano tante cose su di me, il 90% non corrispondevano alla verità. Ho trovato un po’ di forza in queste cose qua, aspettando il giorno in cui devi dimostrare qualcosa. Devi avere fame e dimostrare, non essere mai contento, anche quando fai due gol e un assist come stasera. Sempre aspettative alte e quello che mi spinge in avanti. Gioco in una squadra meravigliosa, in uno dei club più importanti di sempre e il mio lavoro è allenarmi e giocare per far gol. Quando ero giovane, mi turbava più quando non facevo gol, ora cerco di avere più equilibrio".

 

 

 

 

