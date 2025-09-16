Tudor dopo Juve-Dortmund: "Grande cuore. Yildiz era pallido per la stanchezza..."

Tudor dopo Juve-Borussia Dortmund: "Yildiz era pallido per la stanchezza..."

Così Igor Tudor ai microfoni di Sky Sport: "Troppi gol? Troppi subiti dietro, non troppi davanti... Se si continua così ogni partita non si finisce più. Dopo tre giorni siamo tornati in campo e dal punto di vista energetico siamo mancati nel secondo tempo. Grande cuore e grande panchina, che fa la differenza. Un bel segnale, faccio i complimenti a loro. Abbiamo avuto qualche problemino, - ha ammesso - ma davanti quando attacchiamo siamo pericolosi. Abbiamo subito gol troppo facili che andavano evitati. Alla fine, tu fai tutto ma si riduce sempre alla qualità individuale. Con tutte queste circostanze non potevamo fare meglio. Ormai con cinque cambi e tutte queste partite non ci sono titolari, e ai ragazzi lo ribadisco sempre Abbiamo giocato sabato e ora martedì, Kenan era pallido per la stanchezza - ha sottolineato -. Ma lo accettiamo, questo è un grande gruppo. In questo momento era il massimo che si poteva fare".

Tudor su Vlahovic: "Giusto farlo giocare con l'Inter titolare, ci sta dare continuità a Koopmeiners"

Tra rotazioni necessarie e sostituzioni, Igor Tudor sembra avere le idee chiare, anche dopo una tre giorni così: "Non è facile preparare le partite con così poco tempo. Ma per me era giusto far giocare Vlahovic contro l'Inter e oggi Openda e David. Ci sta dare continuità a Koopmeiners perché è un giocatore importante. Quando sei sotto e devi spingere diventa tutto anche un po' più facile. A volte si indovina e a volte no, ma tutti devono sentirsi importanti. La motivazione fa la differenza. Dopo questi tre giorni qua devo recuperare bene... Ho lavorato tanto sullo spirito e sulla voglia di lavorare. Poi dopo si aggiungono i dettagli calcistici. Oggi ci era ancato anche Conceiçao, che è molto importante. Cambiaso doveva rientrare in ritmo, anche per Bremer non era facile dopo il lungo stop. Ma io sono contento, ora recuperiamo bene per Verona".