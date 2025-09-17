Verso Manchester City-Napoli , Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa . L'allenatore degli azzurri ha presentato la sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League . È intervenuto anche capitan Giovanni Di Lorenzo . Rileggi tutte le dichiarazioni, rivivi la diretta di CorrieredelloSport.it .

Conte, il bilancio contro Guardiola

Finora Conte ha affrontato Guardiola sette volte in carriera: bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte.

Conte: "Hojlund ha un grande potenziale, sta a me svilupparlo"

Conte in conferenza stampa: "Hojlund? Lo conoscevo perché giocava con l'Atalanta, poi è arrivato lo United. Parliamo di un giocatore con un grande potenziale, ha solo 22 anni, ha una carriera intera davanti a sé. Quando abbiamo parlato con lui ho avuto l'impressione che era molto felice di avere questa nuova esperienza. Mi ha detto che era pronto, che voleva giocare per me e per il Napoli. Questo potenziale sta ora a me migliorarlo dandogli l'opportunità di crescere e diventare un attaccante top, fantastico".

"Guardiola è il miglior allenatore al mondo"

Conte in conferenza stampa: "Guardiola da dieci anni è incredibile, significa che c'è una sinergia tra lui, il club e i giocatori. Stare in un posto per dieci anni è difficile perché ogni anno devi recuperare energia e trasferirla ai giocatori. A mio parere è il miglior allenatore al mondo".

Conte: "McTominay a Napoli sta bene, aveva bisogno di un cambiamento"

Conte in conferenza stampa: "Mi sono sempre chiesto perché McTominay non riuscisse a dominare, come avrebbe potuto, in Inghilterra. Non appena c'è stata la possibilità di portarlo a Napoli l'abbiamo concretizzata. Non potevo crederci che si fosse concretizzata questa opportunità. A Napoli sta bene, aveva bisogno di un cambiamento, di fare una nuova esperienza. Siamo molto contenti di averlo con noi".

"De Bruyne sarà sicuramente emozionato. Meret? Ha recuperato"

Conte in conferenza stampa: "Ho chiesto alcune cose a De Bruyne sul Manchester City. Sarà sicuramente emozionato, mi auguro che dopo il fischio d'inizio si cali nella nostra realtà, nella realtà Napoli, continuando a darci quello che ci sta dando in queste partite. Meret? C'era un rischio di creare un danno per quello che è accaduto prima della partita con la Fiorentina. Ha recuperato, si è allenato oggi con noi ed è a disposizione".

Conte: "Non dobbiamo difenderci e basta"

Conte in conferenza stampa: "Stiamo andando avanti su un progetto che prevede quello che vedete adesso. Lo abbiamo iniziato l'anno scorso. Non dobbiamo difenderci e basta sperando di restare in piedi come un pugile all'angolo. Non ci sarà mai la perfezione. Giocheremo con i nostri pregi e difetti".

"Hojlund è arrivato con entusiasmo"

Conte in conferenza stampa: "Hojlund è arrivato con entusiasmo. Ha 22 anni. Ha tutta una carriera davanti a lui. Ha potenzialità e basi su cui lavorare così come con Lucca, Ambrosino per farli diventare ancora più bravi. So benissimo che la crescita del Napoli passa dalla crescita di ogni singolo calciatore".

Conte: "Io e il Napoli uniti per migliorare i nostri record in Champions"

Conte in conferenza stampa: "La Champions? Se prendiamo l'esempio dell'anno scorso fa capire la difficoltà. L'anno scorso, dopo otto partite, lo stesso City, il Real Madrid, il Psg, hanno dovuto fare lo spareggio per andare avanti. Vuol dire che il livello è alto e nessuno può sottovalutare nessuno. Lo ha insegnato il nuovo format alle big europee. A questa Champions ci arriviamo con gioia ed entusiasmo. Tutti vogliamo giocarla. Dal club al tifoso che vuole sentire l'inno della Champions. Prendiamo le cose positive. Io e il Napoli abbiamo fatto il risultato massimo in Champions League: il Napoli ha raggiunto i quarti, io nelle mie sei partecipazioni un quarto di finale e una finale di Europa League. Vogliamo unire le forze e cercare di fare qualcosa di bello. Questo viaggio dobbiamo viverlo senza farci prendere da facili entusiasmi e grandi depressioni. Affrontiamo le partite e quando le finiamo non dobbiamo avere rimpianti. Domani ci vorrà tanto coraggio e noi le metteremo".

Conte in conferenza stampa: "Noi come alunni che vengono ad affrontare i maestri"

Conte in conferenza stampa: "Sicuramente tornare in Inghilterra fa sempre piacere, ho avuto l'opportunità di fare due esperienze con due top club come il Chelsea e il Tottenham. Sono esperienze che ti restano dentro come il livello e l'atmosfera. Allenare in Inghilterra è stata un'esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista. Tornare a Manchester in Champions con il Napoli dopo aver vinto lo scudetto è motivo d'orgoglio. Per il City parla la storia. Un top club con un allenatore top, top. Ci arriviamo con umilità e lo scudetto sulla maglia. Vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile. Considerarci degli alunni che vengono ad affrontare i maestri penso che non sia una cosa sbagliata. Vogliamo capire come sta proseguendo il processo iniziato l'anno scorso".

Conte: "A Napoli ho iniziato a non sacrificare i calciatori più bravi per via del modulo"

Conte a Sky: "La soddisfazione maggiore, mia, quello che sto facendo a Napoli dall'anno scorso, è di cercare di ampliare un pochettino anche le conoscenze calcistiche. Cercare, prima di tutto, di fargiocare sempre i calciatori che pensiamo siano i migliori. Non sacrificare dei calciatori bravi per via di un modulo, rimanere ancorati ad alcune idee. Ho iniziato a farlo a Napoli, prima ero rigido sui miei moduli classici. Con l'arrivo di De Bruyne abbiamo cercato di trovare una formula per far giocare i più bravi. Questa è una rosa che ha la possibilità di fare anche il 4-3-3, abbiamo Lang, Neres, Politano, Elmas. C'è la voglia da parte mia e dei calciatori di fare. Come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Chiedo ai ragazzi di essere coraggiosi, vogliamo giocarcela con coraggio e capire anche il livello, il gap che c'è tra noi e una corazzata come il Manchester City".

Conte a Sky: "Tornare in Champions è una bella emozione, abbiamo voglia di misurarci e imparare"

Conte a Sky: "Tornare in Champions è sempre una bella emozione, è la competizione europea più importante, ti fa tornare in stadi fantastici come questo. A livello europeo è la prima volta per me contro il Manchester City. Sicuramente sarà una partita difficile, veniamo a giocare in casa del Manchester City, che negli ultimi anni ha vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere. Stiamo parlando di un top club con un grande allenatore. Veniamo qui con umiltà e con la voglia di capire non a che punto siamo, stiamo lavorando, è partito un progetto che è al secondo anno, poi arriverà il terzo. Ecco, vogliamo fare un altro passo in avanti. Partiamo da una montagna molto difficile da scalare, ma abbiamo voglia di misurarci e imparare".

"C'è grande voglia ed entusiasmo"

Di Lorenzo: "C'è grande voglia e grande entusiasmo per il ritorno in questa competizione. C'è voglia di confrontarsi col Manchester City e tutte le big europee, siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio".

Di Lorenzo: "De Bruyne avrà l'accoglienza che si merita"

Di Lorenzo: "De Bruyne avrà l'accoglienza che si merita. Speriamo che farà una grande partita".

"Haaland grandissimo attaccante, City squadra di livello altissimo"

Di Lorenzo su Haaland: "Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio".

Di Lorenzo: "Ci è mancata l'Europa, pronti a gestire tutti i momenti della partita"

Di Lorenzo: "Sarà difficile, ma c'è voglia di confrontarci contro questi grandi campioni facendo la partita e quello che ci chiede il mister. Veniamo a giocarci la nostra partita, con le nostre armi, sapendo che ci saranno momenti in cui difendere e altri in cui attaccare mettendo in campo le nostre forze. In queste partite appena sbagli qualcosa il livello è talmente alto che vieni punito. Siamo vogliosi di vedere a che livello siamo. L'anno scorso ci è mancato questo confronto in Europa".

"Contrastare Doku? Cercherò di giocare la mia partiat"

Di Lorenzo: "Come contrasterò Doku? Sicuramente cercherò di giocare la mia partita. Quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio anche quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti".

Di Lorenzo: "Ci sarà da stare attenti"

Inizia Di Lorenzo: "Dovremo stare attenti, lavorare di squadra. Ci sarà da stare attenti e cercare di difendere al meglio".

Manchester City-Napoli, l'analisi dei bookie

Manchester City-Napoli, l'analisi dei bookmakers.

Il Manchester si allena in vista del Napoli

Il Manchester oggi si è allenato in vista della sfida con il Napoli. In grande spolvero Donnarumma.

19:46

Champions, guida completa

Champions, guida completa: le insidie per Napoli, Juve, Inter e Atalanta. E la possibile finale. L'algoritmo di Opta sceglie il Liverpool come formazione favorita e piazza le squadre italiane tra le inseguitrici: finale tutta inglese, difficile bis per il Psg.

Verso Manchester City-Napoli, le parole di Guardiola

Guardiola ha elogiato Conte e il Napoli nella conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Napoli.

Donnarumma prima di Manchester City-Napoli, il siparietto

Donnarumma ha parlato prima di Manchester City-Napoli rendendosi protagonista di un siparietto.

Conte, alle 20 l'inizio della conferenza stampa

Alle 20 l'inizio della conferenza stampa di Antonio Conte prima di Manchester City-Napoli.

