NYON - Dopo l'avvio scoppiettante di martedì, il programma della prima giornata della Champions League presenta altre sei partite, tra cui le sfide di Inter e Atalanta impegnate entrambe in trasferta. La League Phase continua a regalare sorprese, con l'inaspettato pareggio dei ciprioti del Pafos sul campo dell'Olympiakos, pari in rimonta anche per i norvegesi del Bodo Glimt che - sotto di due gol a un quarto d'ora dal termine - trovano un insperato pareggio a Praga contro lo Slavia. Alle 21.00 in campo Ajax-Inter, Psg-Atalanta, Bayern Monaco- Chelsea e Liverpool-Atletico-Madrid.

Olympiakos-Pafos

Primo storico punto dei ciprioti del Pafos che compiono una vera e propria impresa in trasferta contro l'Olympiakos uscendo indenni dopo aver giocato per oltre un'ora in dieci uomini. Al Pireo, la formazione cipriota sfiora subito il vantaggio grazie a una clamorosa leggerezza del portiere greco: il rilancio approssimativo di Paschalakis rimbalza sul ginocchio di Dragomir, la palla va verso la porta ma esce di un soffio. Ma la partita degli ospiti si complica: dopo ventisei minuti Bruno - già ammonito - rimedia il secondo cartellino giallo lasciando la propria squadra in dieci uomini. Per gli ospiti sembra finita, i greci ataccano a testa bassa sfiorando il vantaggio a più riprese, senza mai riuscire a superare la retroguardia cipriota guidata da un David Luiz in grande spolvero.

Olympiakos-Pafos 0-0, cronaca, statistiche e tabellino

Slavia Praga-Bodo Glimt

Il Bodo Glimt festeggia il primo punto in Champions League. La formazione norvegese gioca alla pari con lo Slavia Praga, subiscono l'iniziativa dei padroni di casa ma alla fine rimontano due reti. All’Eden Arena di Praga i padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore costringendo sulla difensiva i norvegesi del Bodo Glimt. Ma gli ospiti sfiorano il vantaggio dopo dodici minuti: leggerezza difensiva di Mbodji e clamoroso errore sotto porta per Evjen che - solo davanti alla porta - calcia addosso al portiere. Dall’altra parte Chory ha una buona occasione di testa, ma la conclusione non trova il bersaglio. Poco dopo lo Slavia torna a minacciare la porta norvegese, ma la conclusione dal limite di Sadilek sorvola la traversa. I padroni di casa trovano il vantaggio al 23’: cross dalla destra di Provod, la palla attraversa tutta l’area di porta e sul secondo palo Mbodji infila a porta vuota. In avvio di ripresa gli ospiti falliscono un calcio di rigore con il danese Hogh che si fa parare il tiro dagli undici metri. Il raddoppio dei padroni di casa arriva a un quarto d’ora dal termine con Mbodji che sfrutta una clamorosa leggerezza difensiva e mette dentro da pochi passi. Il Bodo Glimt cerca la reazione e accorcia le distanze con Bassi riaprendo la sfida, e al novantesimo trovano inaspettatamente il pareggio con Fet. Nel recupero serve un intervento eccellente del portiere Haikin su Schranz per neutralizzare l'ultima minaccia dei padroni di casa.

Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2, cronaca, statistiche e tabellino