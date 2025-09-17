Pio Esposito, sorpresa in diretta tv con il fratello Sebastiano: "È ora di fare gol..."

Sebastiano Esposito: "Sono molto orgoglioso di Pio"

Proprio mentre stava commentando la sfida vinta dai nerazzurri con il finale di 2-0, suo fratello Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, contattato al telefono dalla giornalista Alessia Tarquinio, ha fatto i complimenti a Pio dopo aver scherzato sul fatto che non gli avesse scritto nessun messaggio per congratularsi. Poi, Sebastiano Esposito ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso di lui, ha fatto una grande partita. Ma è arrivata l'ora di fare gol, altrimenti io scappo".