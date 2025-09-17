Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pio Esposito, sorpresa in diretta tv con il fratello Sebastiano: "È ora di fare gol..."

Siparietto in diretta tv dopo il debutto in Champions League del ventenne attaccante dell'Inter ad Amsterdam contro l'Ajax
Pio Esposito, sorpresa in diretta tv con il fratello Sebastiano: "È ora di fare gol..."
2 min

Serata da ricordare per Francesco Pio Esposito, lanciato dal primo minuto da Cristian Chivu in Ajax-Inter. Debutto in Champions League con vittoria: 2-0, doppietta di Thuram. Nel corso delle interviste post partita, in diretta su Prime Video, il ventenne attaccante è stato protagonista di un siparietto in atteso.

Sebastiano Esposito: "Sono molto orgoglioso di Pio"

Proprio mentre stava commentando la sfida vinta dai nerazzurri con il finale di 2-0, suo fratello Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, contattato al telefono dalla giornalista Alessia Tarquinio, ha fatto i complimenti a Pio dopo aver scherzato sul fatto che non gli avesse scritto nessun messaggio per congratularsi. Poi, Sebastiano Esposito ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso di lui, ha fatto una grande partita. Ma è arrivata l'ora di fare gol, altrimenti io scappo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

