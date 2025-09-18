Nervosismo Simeone, il durissimo sfogo dopo la lite con un tifoso: "Per 90 minuti...". Poi abbandona la conferenza

Il Cholo Simeone non ci sta. Dopo la lite con un tifoso del Liverpool presente nei pressi delle panchine di Anfield Road, l'allenatore dell' Atletico Madrid è stato espulso dall'arbitro Mariani al minuto 93 della gara d'esordio dei Colchoneros in questa edizione della Champions League . Nel post partita, il manager argentino ha provato a spiegare la sua versione dei fatti, chiedendo provvedimenti anche nei confronti di chi lo ha provocato durante il match. Poi, ha abbandonato anzitempo la conferenza all'ennesima domanda sull'episodio finale.

Atletico Madrid, il duro sfogo di Simeone dopo la lite con un tifoso del Liverpool

Così Simeone nel dopo gara di Liverpool-Atletico Madrid, terminata sul punteggio di 3-2 in favore dei Reds: "Non è facile... Parlano sempre di attenzione, di rispetto... ma poi ti insultano dal pubblico per tutta la partita - ha dichiarato il Cholo -. Non posso rispondere perché sono l'allenatore. La mia reazione non è giustificabile. Ma dopo 90 minuti di insulti non è facile. L'arbitro mi ha detto di aver capito la situazione. Spero che il Liverpool possa migliorare sotto questo aspetto e che, quando individuerà il responsabile, venga punito - ha precisato -. Insulti per tutta la partita. E anche gesti. Non sai cosa si prova. Ma sono io che devo mantenere la calma e devo sopportare i gesti, gli insulti, in ogni situazione. Perché? Perché sono in una posizione in cui devo sopportarlo", ha poi aggiunto.