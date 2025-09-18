Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Lodato come Maradona", l'incredibile paragone della BBC su De Bruyne

Il belga del Napoli celebrato dall'emittente inglese a poche ore dalla sfida di Champions League tra il Manchester City e gli azzurri, in cui vestirà i panni dell'ex: i dettagli
2 min

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Kevin De Bruyne è forse l'uomo più atteso della super sfida di Champions League tra il Manchester City e il Napoli, valida per la prima giornata della fase campionato.

La BBC celebra De Bruyne prima di City-Napoli: "Come Maradona"

Grande ex della squadra di Pep Guardiola, con cui ha vinto 16 trofei, il 34enne centrocampista belga fa ora sognare i tifosi azzurri e la BBC lo celebra a poche ore dalla partita, spiegando come il popolo partenopeo si sia subito innamorato di lui. "Dai tempi di Maradona, il Napoli non ha ingaggiato un giocatore noto come De Bruyne -, ha detto all'emittente inglese il giornalista napoletano Vincenzo Credendino -. Maradona è arrivato all'apice della sua carriera, mentre De Bruyne arriva a 34 anni. È chiaro cosa fosse Maradona allora per il presidente del club Corrado Ferlaino negli anni '80, De Bruyne è la versione di quest'anno per Aurelio de Laurentiis".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

