"Lodato come Maradona", l'incredibile paragone della BBC su De Bruyne

La BBC celebra De Bruyne prima di City-Napoli: "Come Maradona"

Grande ex della squadra di Pep Guardiola, con cui ha vinto 16 trofei, il 34enne centrocampista belga fa ora sognare i tifosi azzurri e la BBC lo celebra a poche ore dalla partita, spiegando come il popolo partenopeo si sia subito innamorato di lui. "Dai tempi di Maradona, il Napoli non ha ingaggiato un giocatore noto come De Bruyne -, ha detto all'emittente inglese il giornalista napoletano Vincenzo Credendino -. Maradona è arrivato all'apice della sua carriera, mentre De Bruyne arriva a 34 anni. È chiaro cosa fosse Maradona allora per il presidente del club Corrado Ferlaino negli anni '80, De Bruyne è la versione di quest'anno per Aurelio de Laurentiis".