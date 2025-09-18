De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev

Kevin, la leggenda

Facile intuire perché il popolo dei Citizens lo abbia ribattezzato King Kev, Re Kev. Sarà difficile trattenere l'emozione stasera, quella del grande ritorno a casa al debutto in Europa: standing ovation alle 21 (italiane) e dintorni. Il Campione che torna in Champions, per la prima volta da avversario in carriera a pochi mesi dall'addio: dalla passerella contro il Bournemouth che fece piangere anche Pep, l'ultima nel suo stadio datata 20 maggio, sono trascorsi 121 giorni. Dall'ultima in assoluto con la maglia del City, invece,116: il 25 maggio a Londra contro il Fulham. Al Napoli spetterà l'onore di accompagnarlo in questa galleria del destino, nella sfida del destino. Davanti allo Stadium, il City farà erigere una statua in suo onore, e all'interno della City football Academy Manchester-Etihad Campus, uno dei vialetti che conducono ai campi di allenamento porta già il suo nome. «Kevin De Bruyne Crescent», la dicitura in calce a un mosaico che lo ritrae con le braccia larghe. Un onore riservato agli uomini che hanno fatto il City: David Silva, Kompany, Fernandinho, Kevin. E ancora: al 96 di High Street gli hanno dedicato un murale.