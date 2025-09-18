De Bruyne e la standing ovation prevista dalla sua Manchester: il ritorno a casa di King Kev

Joe lavora per il Manchester City, fa parte del settore comunicazione, e sa trovare le parole giuste anche per mestiere. Titolo: «Oh Kevin. King Kev, King Kev». Lo ripete due volte. Come a dire: lui, è De Bruyne. È la nostra storia. È leggenda. «Riceverà una granDe accoglienza», dice imboccando l'ingresso dello stadio. Etihad Stadium, il regno di una storia e di un sovrano che dal 2015 al 2025 con la maglia del City ha messo insieme 19 titoli, tra cui 6 Premier, una Champions e la vecchia Coppa del Mondo per club; 422 partite in tutte le competizioni, 108 gol e 177 assist. Con uno scettro da record: nessuno in Europa, nei cinque top campionati, ha fornito tanti assist quanto lui nel decennio di grazia a Manchester (170).
Kevin, la leggenda
Facile intuire perché il popolo dei Citizens lo abbia ribattezzato King Kev, Re Kev. Sarà difficile trattenere l'emozione stasera, quella del grande ritorno a casa al debutto in Europa: standing ovation alle 21 (italiane) e dintorni. Il Campione che torna in Champions, per la prima volta da avversario in carriera a pochi mesi dall'addio: dalla passerella contro il Bournemouth che fece piangere anche Pep, l'ultima nel suo stadio datata 20 maggio, sono trascorsi 121 giorni. Dall'ultima in assoluto con la maglia del City, invece,116: il 25 maggio a Londra contro il Fulham. Al Napoli spetterà l'onore di accompagnarlo in questa galleria del destino, nella sfida del destino. Davanti allo Stadium, il City farà erigere una statua in suo onore, e all'interno della City football Academy Manchester-Etihad Campus, uno dei vialetti che conducono ai campi di allenamento porta già il suo nome. «Kevin De Bruyne Crescent», la dicitura in calce a un mosaico che lo ritrae con le braccia larghe. Un onore riservato agli uomini che hanno fatto il City: David Silva, Kompany, Fernandinho, Kevin. E ancora: al 96 di High Street gli hanno dedicato un murale.
Tutti in piedi per KDB
Nei suoi dieci anni leggendari da fuoriclasse del football mondiale, De Bruyne ha vissuto Manchester a modo suo: privacy, profilo basso, affetti in prima fila. Lady Michele, i tre figli, le persone ormai di famiglia che completano l'entourage familiare e che l'hanno seguito anche a Napoli: tutti nella grande casa di Wilmslow, cittadina da 30.000 abitanti della contea di Cheshire, 18 chilometri a sud di Manchester. Kev viveva lì, è ancora casa De Bruyne. Andava con i figli al parco a giocare con il pallone, lo vedevano tutti. E tutti lo rispettavano. Stasera, Etihad, si alzerà in piedi: sarà il ritorno del re.
