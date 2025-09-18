Ghoulam, attacco al Psg su Donnarumma: "Che mancanza di rispetto"

Non usa giri di parole Faouzi Ghoulam nel pre gara di Manchester City-Napoli, parlando del presente e del passato di Gianluigi Donnarumma, approdato alla corte di Pep Guardiola dopo il burrascoso addio al Psg di Luis Enrique. L'ex terzino sinistro azzurro, dal canto suo, non ha gradito la motivazione che ha spinto i francesi a lasciare andare il capitano della Nazionale italiana.
Ghoulam, che attacco al Psg: "Mancanza di rispetto nei confronti di Donnarumma"
"Per me è stata un po' una mancanza di rispetto nei suoi confronti lì a Parigi, - ha sottolineato Ghoulam in diretta tv su Sky Sport, facendo riferimento a Donnarumma - perché un giocatore così importante, lo spessore che ha preso dentro allo spogliatoio... Le persone non sanno queste cose, ma io so per certo che era un giocatore amato dai tifosi dopo un inizio difficile con loro. Poi si è preso anche i tifosi, la porta e ha fatto vincere tutto questo al Paris. Mandarlo via così, - ha poi aggiunto l'ex Napoli - per poi mandarlo in una squadra in cui l'allenatore chiede un grandissimo contributo con i piedi, la scusa che non è abbastanza bravo con i piedi a me non torna...".