Conte diretta dopo Manchester City-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE

23:21

Conte: "Preso gol attaccando un fallo laterale"

"Queste son partite in cui sei costretto a difenderti - ha ribadito a Sky -. Prendiamo gol quando vogliamo andare ad attaccare alti un fallo laterale e lì sbagliamo. Noi avevamo impostato la partita aggressiva, prendendoli nella loro metà campo, se poi resti in dieci devi giocare comunque di ripartenza. Cosa che non vogliamo fare, ma oggi l'abbiamo dovuto fare. Prendiamo gol andando ad attaccare alti un fallo laterale, in 10 contro 11, è stato un eccesso di generosità. Dobbiamo imparare ad essere un po' più furbi, più scaltri in queste situazioni. Prima volta che restiamo in 10 in un anno, nella partita meno indicata... Io però ho visto cose positive, nell'atteggiamento, nella voglia e nella determinazione dei ragazzi. Con che piglio sono venuti i ragazzi qui, di volersela giocare alla pari. Ero più arrabbiato per il finale con la Fiorentina, gli ultimi 10 minuti, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo stati costretti a difenderci, anche se non vogliamo farlo. Se non sei in campo con la testa giusta, in queste partite rischi anche di prendere goleade, perché il City in superiorità numerica può fartene anche 5-6 di gol".

23:18

Conte: "Sono contento di abnegazione e voglia dei ragazzi"

Conte ha poi proseguito: "Io sono molto onesto. Nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che la partita l'avessimo preparata nel modo giusto, con la pressione e con i tempi giusti, per poi vedere che con la palla tra i piedi potevamo andargli a fare male. Un'espulsione partite così te le rovina. Poi già è difficile in 11 contro 11, se resti in dieci per 90-95 minuti poi subentra la stanchezza, lo sappiamo. A un certo punto, al 70', ho fatto tre sostituzioni per far entrare gente più fresca. Lobo, lo stesso Frank, Matteo stesso, per il quale è cambiata totalmente la partita. Ha dovuto fare il quinto, ma non è un quinto. Si abbassa se si deve abbassare, ma non è un quinto e ci siamo un po' snaturati. Abbiamo cercato di portare a casa il risultato, ma sapevamo che sarebbe stata molto molto difficile. Contento dell'abnegazione e della voglia che hanno messo i ragazzi, esco con risposte positive anche per il cammino europeo".

23:16

Conte spiega il cambio di De Bruyne

Conte sulla sostituzione di Kevin De Bruyne dopo il rosso a Di Lorenzo: "A volte il diavolo ci mette la coda, si dice... A volte c'è un destino un po' beffardo. L'anno scorso abbiamo subito una sola espulsione e oggi, nel giorno del ritorno in Champions e di De Bruyne qui, c'è stata l'espulsione dopo 20 minuti. Era l'unica cosa che potessi fare. Mi è dispiaciuto per il ragazzo, per lui e per la squadra, perché mi son privato del suo apporto e a lui abbiam tolto anche la soddisfazione di poter giocare tutta la partita o gran parte della partita".

23:14

Conte a Sky: "Amaro in bocca, dispiace..."

Così Antonio Conte a Sky Sport: "Tutti quanti siamo rimasti con l'amaro in bocca. Dispiace perché avevamo preparato una partita come l'avevamo giocata nei primi 20 minuti. L'espulsione ha rovinato, ha cambiato la partita, poi che sia giusta o meno non sta a me dirlo. Non l'ho rivista. Già è difficile giocare con il Manchester City in 11 contro 11, ma in quei 20 minuti avevo visto comunque grande atteggiamento, avrebbero avuto grande difficoltà stasera contro di noi. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, ma già è difficile normalmente uscire indenni qui contro il Manchester City, se poi rimani in 10 è praticamente impossibile".

23:05

La mossa di Conte dopo l'espulsione di Di Lorenzo

Dopo essere rimasto in dieci per il rosso a Giovanni Di Lorenzo, Antonio Conte ha subito effettuato la prima sostituzione del match per ridare equilibrio ai suoi: fuori Kevin De Bruyne, attesissimo dal pubblico dell'Etihad Stadium, dentro Olivera.

22:55

Napoli ko dopo 70 minuti in dieci uomini: il fallo su Haaland e il rosso a Di Lorenzo

A condizionare la partita del Napoli di Conte è stato senza dubbio il cartellino rosso a Giovanni Di Lorenzo, espulso dopo l'intervento falloso su Erling Haaland rilevato dalla sala Var.

22:52

Il Napoli perde a Manchester contro il City di Guardiola: a breve l'analisi di Conte

Il Napoli di Antonio Conte cede il passo al Manchester City di Pep Guardiola, nel giorno dell'esordio degli azzurri in questa edizione della Champions League. A breve l'analisi del tecnico dei partenopei ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa, a margine del primo ko stagionale.

Etihad Stadium - Manchester