Champions League: manita dell'Eintracht, Galatasaray ko. Poker di Bruges e Sporting

Si chiude la prima giornata della Champions League. Il Barcellona vince grazie a Rashford a Newcastle, mentre il Napoli perde all'Etihad contro il Manchester City. Sporting Lisbona senza pietà contro l'esordiente Kairat: 4-1 nella capitale portoghese. Trincao la sblocca allo scadere del primo tempo e firma anche il raddoppio nella ripresa. Alisson Santos segna il terzo gol e un minuto dopo Quenda cala il poker. Per la squadra azera, il primo storico gol in Champions League lo segna Edmilson. Larga vittoria anche per l'Eintracht Francoforte contro il Galatsaray. I turchi, senza Osimhen infortunato, partono forti e sbloccano la partita dopo otto minuti con Akgun. Poi inizia la festa dei tedeschi: un autogol di Sanchez pareggia, Uzun segna la rete del sorpasso e un altro autogol, stavolta dell'ex Torino Singo, mette l'Eintracht avanti di due prima della fine del primo tempo. Al 66' Burkadt segna il quarto gol e Knauff nel finale chiude la manita.
Champions League, si chiude la prima giornata: i risultati
Il giovedì di Champions League era iniziato con il poker del Bruges contro il Monaco. Esordio stagionale in UCL da sogno per la squadra belga che sblocca la sfida al 32' con il gol di Tresoldi. Passano sette minuti e arriva il raddoppio grazie alla rete di Onyedika. Prima della fine del primo tempo, Vanaken firma la rete del 3-0. Nella ripresa Diakhon chiude i discorsi. Nel recupero arriva il gol della bandiera dell'ex stellina del Barcellona Ansu Fati. In contemporanea è arrivato il pari tra Copenaghen e Bayer Leverkusen. Danesi che passano avanti con il gol del figlio d'arte Larsson dopo appena nove minuti. Gol del vantaggio che resiste stoico fino all'82' quando Grimaldo trova la rete del pareggio. Non molla il Copenaghen che all'86' passa avanti grazie a Robert Silva, ma la squadra di Hjulmand agguanta il pareggio in pieno recupero grazie a un autogol dell'ex Cagliari Hatzidiakos.