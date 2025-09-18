Champions League: manita dell'Eintracht, Galatasaray ko. Poker di Bruges e Sporting

Si chiude la prima giornata della Champions League. Il Barcellona vince grazie a Rashford a Newcastle, mentre il Napoli perde all'Etihad contro il Manchester City. Sporting Lisbona senza pietà contro l'esordiente Kairat: 4-1 nella capitale portoghese. Trincao la sblocca allo scadere del primo tempo e firma anche il raddoppio nella ripresa. Alisson Santos segna il terzo gol e un minuto dopo Quenda cala il poker. Per la squadra azera, il primo storico gol in Champions League lo segna Edmilson. Larga vittoria anche per l'Eintracht Francoforte contro il Galatsaray. I turchi, senza Osimhen infortunato, partono forti e sbloccano la partita dopo otto minuti con Akgun. Poi inizia la festa dei tedeschi: un autogol di Sanchez pareggia, Uzun segna la rete del sorpasso e un altro autogol, stavolta dell'ex Torino Singo, mette l'Eintracht avanti di due prima della fine del primo tempo. Al 66' Burkadt segna il quarto gol e Knauff nel finale chiude la manita.