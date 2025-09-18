I Top e Flop di City-Napoli: Politano straordinario, Di Lorenzo compromette la partita

Ha provato a giocarsela per una ventina di minuti il Napoli, poi l’espulsione di Di Lorenzo ha inevitabilmente condizionato una gara dominata dal Manchester City di Guardiola, che nella ripresa l’ha sbloccata con i gol di Haaland e Doku.

I tre migliori del Napoli

Milinkovic-Savic

Nei primi minuti prova a impostare con lanci lunghissimi verso la testa di Hojlund, poi il copione inevitabilmente cambia e se il Napoli regge lo 0-0 nel primo tempo gran parte del merito va al portiere serbo, costretto agli straordinari. Una parata dopo l’altra, volando su colpi di testa e tiri da fuori area. Solo le due prodezze di Haaland e Doku gli negano una serata da eroe.

Politano

«Non è un quinto» ha provato a spiegare Conte dopo la partita, abbracciando idealmente il suo attaccante, che si era sacrificato in modo quasi commovente dopo che la squadra s’era ritrovata in inferiorità numerica. Straordinario per intensità a tutta fascia. Esce a inizio ripresa, con un giallo sulle spalle per aver trattenuto Doku, con cui ha lottato per quasi un’ora. Ancora una volta ha dimostrato il suo status di ‘irrinunciabile’.

Spinazzola

Nei primi minuti sfrutta un gran lancio di De Bruyne, si inserisce in area, ma poi non riesce a concludere. Inizia a sinistra, confermato dopo l’ottima prova di Firenze, poi si sposta a destra quando il Napoli si trova in 10 per l’espulsione di Di Lorenzo. Prova in tutti i modi a reggere sulle accelerazioni di Doku e a far uscire la squadra con il palleggio, ma in una serata complicatissima.