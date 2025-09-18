Il paradosso in casa City: Napoli ko, ma in Champions può andare lontano

In dieci contro undici per oltre 70', i Campioni d'Italia hanno ceduto ai gol di Haaland e Doku in una partita totalmente condizionata dal cartellino rosso a Di Lorenzo. Però, nei primi 20' la squadra di Conte ha dimostrato di reggere il confronto con i Citizens. È ciò che conta in chiave futura