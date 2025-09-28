Si appresta a inizare la seconda giornata della fase di campionato della Champions League. L'Inter, dopo la vittoria all'esordio ad Amsterdam contro l'Ajax, farà il proprio esordio europeo a San Siro contro lo Slavia Praga. A dirigere la partita sarà l'inglese Chris Kavanagh. I connazionali Dan Cook e Ian Hussin saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Robert Jones. Jarred Gillett l'addetto al var, coadiuvato da Tiago Martins.