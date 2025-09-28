Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Champions League: scelti gli arbitri di Inter-Slavia Praga e Atalanta-Bruges

Le designazioni arbitrali delle due squadre nerazzurre per la seconda giornata della fase di campionato
Champions League: scelti gli arbitri di Inter-Slavia Praga e Atalanta-Bruges © Getty Images
Si appresta a inizare la seconda giornata della fase di campionato della Champions League. L'Inter, dopo la vittoria all'esordio ad Amsterdam contro l'Ajax, farà il proprio esordio europeo a San Siro contro lo Slavia Praga. A dirigere la partita sarà l'inglese Chris Kavanagh. I connazionali Dan Cook e Ian Hussin saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Robert Jones. Jarred Gillett l'addetto al var, coadiuvato da Tiago Martins.

Per Atalanta-Bruges il norvegese Eskas

Oltre all'Inter, è stata resa nota la direzione arbitrale anche di Atalanta-Bruges, in programma sempre martedì alle 18:45. Sarà il norvegese Espen Eskas l'arbitro. Gli assistenti saranno Jan Erik Engan e Isaak Elias, con Rohit Saggi quarto uomo. Coppia tedesca al var, composta da Bastian Dankert e Soren Storks.

