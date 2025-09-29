Chivu carica l'Inter prima della Champions: "Uomini veri, mi mettono in difficoltà. Sommer ci sarà"

"Ho una squadra di uomini veri, che mi mettono piacevolmente in difficoltà. Domani giocherà Sommer titolare, è l'unica cosa che posso dirvi". Così Cristian Chivu prima di Inter-Slavia Praga , gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League in programma domani, martedì 30 settembre, alle 21, a San Siro. Chivu ha spiegato: "Abbiamo dato continuità ai risultati ultimamente, ma bisogna pensare alla prossima e alla Champions perché è una competizione importante, che nasconde sempre insidie. C’è sempre qualità negli avversari, che hanno anche la voglia di venire a San Siro e fare risultato. Sempre. E noi dobbiamo essere consapevoli che nessuna partita è facile".

Chivu prima di Inter-Slavia Praga: "Serve continuità e attenzione sempre al massimo"

Chivu ha poi aggiunto: "Cosa mi aspetto? Continuità, attenzione sempre al massimo. L’umiltà. Ci sono avversari che possono metterti in difficoltà e bisogna capire quei famosi momenti per mantenere l’equilibrio e portare a casa la vittoria senza soffrire tanto, essere concreti e cinici. Della mia Inter mi sorprende la voglia di essere dominante, di superare determinati momenti, di accettare i cambiamenti e le cose diverse rispetto a quelle che erano abituati a fare. Questo lo fa un gruppo di uomini veri, che non guarda mai indietro, ma avanti, con voglia di fare di tutto per essere competitivi. Questo gli fa onore perché sono giocatori importanti, uomini importanti e non è scontato mai che questa applicazione e umiltà ci sia".

Inter, Chivu su Bisseck, Bonny e Sommer

Il punto sui singoli: "Bisseck sta bene, si sta allenando bene. Prima o poi vedremo in campo in campo anche lui. Bonny può partire dall’inizio? Sono loro che mi mettono in difficoltà ogni giorno per come si allenano. E siccome ho sempre detto di dover capire i momenti e dare il giusto premio a questi uomini perché sono loro che creano gruppo e squadra, cerco di accontentarli perché lo meritano. Arriverà il giusto momento per tutti perché sono ragazzi importanti che alzano sempre il livello, in allenamento o in partita, sia che inizino dal primo minuto o che partano dalla panchina. Sommer? Ho la fortuna di avere ventidue giocatori a disposizione, che sono tutti titolari. Parto da quello perché li alleno e se pensassi diversamente mi metterei il bastone tra le ruote. Se non possono giocare tutti sono io scarso come allenatore. Sommer sì, parte dall’inizio, questo posso dirvelo. I cambiamenti sono sempre stati fatti in maniera mirata, non solo come giusto premio per ciò che sono, ma anche per meritocrazia, con la consapevolezza di non dover mai perdere equilibrio, struttura e obiettivo. Un solo gol subito nelle ultime tre gare? La pressione fatta meglio, la riaggressione, la voglia di tornare velocemente sulle seconde palle, l'attenzione. Siamo più attenti e più determinati nel fare quello".