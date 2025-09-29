Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Chivu stordito in conferenza per colpa delle cuffie: "Ma che roba è questa! Vaffan..."

Siparietto nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Slavia Praga: l'inconveniente in occasione dell'ultima domanda al momento della traduzione
2 min

Siparietto nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sparta Praga, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Prima di rispondere all'ultima domanda, da parte del giornalista di Slavia Praga Channel, Cristian Chivu ha indossato le cuffie per ascoltare la traduzione simultanea. Resosi conto immediatamente che non stessero funzionando come avrebbero dovuto, ha guardato con lo sguardo perplesso il trasmettitore. Un attimo dopo, un rumore assordante lo ha stordito spingendolo a sfilarsi rapidamente le cuffie. Il tecnico dei nerazzurri ha, allora, sbottato: "Vaffan… va. Porca…".

Cuffie difettose, Chivu assordato:"Ma che roba è questa, le lacrime c'ho!"

Qualche inevitabile risata in sottofondo. Chivu ha cercato di sdrammatizzare chiedendo: "Ma che roba è questa, le lacrime c'ho!". Infine, si è rivolto al giornalista ospite ("Scusami eh!") e ha rifiutato di tornare a indossare le cuffie dicendo all'addetto stampa: "No, no, me lo dici tu perché non le metto più". Il giornalista ha allora chiesto: "Le faccio la domanda in inglese?". Chivu ha accettato di buon grado: "Per me è ok perché queste sono rotte", ha detto mostrando le ormai famigerate cuffie che gli hanno giocato un brutto scherzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions League, risultati e calendarioChampions League, la classifica