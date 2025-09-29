Chivu stordito in conferenza per colpa delle cuffie: "Ma che roba è questa! Vaffan..."

Siparietto nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sparta Praga , gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League . Prima di rispondere all'ultima domanda, da parte del giornalista di Slavia Praga Channel , Cristian Chivu ha indossato le cuffie per ascoltare la traduzione simultanea. Resosi conto immediatamente che non stessero funzionando come avrebbero dovuto, ha guardato con lo sguardo perplesso il trasmettitore. Un attimo dopo, un rumore assordante lo ha stordito spingendolo a sfilarsi rapidamente le cuffie. Il tecnico dei nerazzurri ha, allora, sbottato: " Vaffan… va. Porca…" .

Cuffie difettose, Chivu assordato:"Ma che roba è questa, le lacrime c'ho!"

Qualche inevitabile risata in sottofondo. Chivu ha cercato di sdrammatizzare chiedendo: "Ma che roba è questa, le lacrime c'ho!". Infine, si è rivolto al giornalista ospite ("Scusami eh!") e ha rifiutato di tornare a indossare le cuffie dicendo all'addetto stampa: "No, no, me lo dici tu perché non le metto più". Il giornalista ha allora chiesto: "Le faccio la domanda in inglese?". Chivu ha accettato di buon grado: "Per me è ok perché queste sono rotte", ha detto mostrando le ormai famigerate cuffie che gli hanno giocato un brutto scherzo.