Chelsea-Benfica, Maresca s'inchina a Mourinho: "Ha scritto la storia del calcio"

"Ha scritto la storia qui, ha scritto la storia in Italia, ha scritto la storia in Portogallo. Ha scritto la storia del calcio". Così Enzo Maresca su José Mourinho alla vigilia di Chelsea-Benfica, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Ai microfoni di Sky, Maresca ha raccontato le sue sensazioni in vista del debutto a Stamford Bridge nella massima competizione europea per club: "Sono emozionato, anche se al City e al Siviglia come assistente avevo già partecipato dalla panchina. Sono pronto per la prima da allenatore e sono felice di aver ridato la possibilità ai tifosi di rigiocare la Champions dopo tre anni".
Maresca: "Le ultime gare dal punto di vista dei risultati non sono state all'altezza"
Maresca ha poi aggiunto: "Oltre agli infortunati ho tre giocatori che devo verificare oggi pomeriggio. Le ultime gare dal punto di vista dei risultati non sono state all'altezza, ma negli ultimi sei mesi abbiamo perso solo cinque partite di cui quattro dopo un'espulsione. L'obiettivo è comunque quello di migliorare".