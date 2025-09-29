Chelsea-Benfica, Maresca s'inchina a Mourinho: "Ha scritto la storia del calcio"

"Ha scritto la storia qui, ha scritto la storia in Italia, ha scritto la storia in Portogallo. Ha scritto la storia del calcio". Così Enzo Maresca su José Mourinho alla vigilia di Chelsea-Benfica, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Ai microfoni di Sky, Maresca ha raccontato le sue sensazioni in vista del debutto a Stamford Bridge nella massima competizione europea per club: "Sono emozionato, anche se al City e al Siviglia come assistente avevo già partecipato dalla panchina. Sono pronto per la prima da allenatore e sono felice di aver ridato la possibilità ai tifosi di rigiocare la Champions dopo tre anni".