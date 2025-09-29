Juric pronto per il Bruges: "Vogliamo riscattarci. E su Lookman..."

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge , Ivan Juric ha trasmesso la voglia di rivincita del gruppo dopo la sconfitta col Paris Saint-Germain : “Per noi è una partita importante. Vogliamo riscattarci e lottare per vincere ”.

Atalanta, Juric: "Sono fiducioso"

Sulla formazione, il tecnico resta prudente: “Ci piacerebbe avere tutti a disposizione, ma senza spremere troppo i giocatori. I ragazzi stanno bene e sono fiducioso”. Il tecnico ha evidenziato i progressi offensivi della squadra, sottolineando però l’importanza dell’equilibrio: “Siamo migliorati molto davanti, ma senza solidità difensiva non vai da nessuna parte. Contro la Juve tutta la squadra ha fatto una partita di sacrificio: serve anche questo per portare a casa i risultati”.

Le parole di Juric su Lookman

Parole di rispetto anche per il Brugge, definito “una squadra ottima e collaudata, che non molla mai” e capace di giocarsela con chiunque. Sul fronte degli uomini a disposizione, Juric ha aperto al rientro di Lookman ed Ederson: "E' da un po' di tempo che si è allenato con noi Ademola: comincio a farci qualche pensierino, anche per quanto riguarda Ede. Per noi sono due giocatori importanti da far rientrare nelle rotazioni".