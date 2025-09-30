Champions League, segna sempre Mbappé: il Real Madrid vince ancora

Dici Real Madrid in Champions League e pensi a Mbappé . La seconda vittoria consecutiva della squadra di Xabi Alonso nel maxi-girone è infatti ancora brandizzata dal fuoriclasse francese, che dopo la doppietta di rigore al Marsiglia di De Zerbi, ne rifila tre ai kazaki del Kairat Almaty , travolti a domicilio per 5-0 dalle merengues. Già cinque reti, dunque, nella competizione per il formidabile attaccante transalpino, che segna ininterrottamente dallo scorso 5 settembre ogni qual volta scende in campo.

Senza storia il match dell'Almaty Oratlyk Stadium

No contest e non poteva essere altrimenti all'Almaty Oratlyk Stadium, anche se per sbloccare il risultato il Real ha dovuto attendere il fallo concesso dal fischietto italiano Guida ai danni di Mastantuono al 25': Mbappé è glaciale dal dischetto e dà il via alla goleada. Che si concretizza nella ripresa con due gemme del numero 10, prima con un soffice lob, poi con una rasoiata delle sue, seguite dal poker calato da Camavinga e dalla manita completata dall'ex milanista Brahim Diaz allo scadere.

