Sporting Lisbona, niente conferenza stampa a Napoli per la Champions: ecco perché è saltata

Disavventura per il club portoghese del tecnico Rui Borges, che domani sfida Conte al Maradona
Sporting Lisbona, niente conferenza stampa a Napoli per la Champions: ecco perché è saltata© EPA
Davide Palliggiano
2 min
NAPOLI - La trasferta dello Sporting è iniziata nel peggiore dei modi: ore di attesa in aeroporto e programma completamente stravolto alla vigilia della sfida di Champions con il Napoli. La squadra portoghese sarebbe dovuta decollare dall’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona alle 14:55 locali (le 15:55 italiane), ma un guasto a uno dei motori dell’aereo ha costretto tutti a restare a terra fino a sera. Niente rifinitura al Maradona e cancellata anche la conferenza stampa dell’allenatore Rui Borges e di un calciatore, inizialmente fissata per le 19:45 a Fuorigrotta. Dopo oltre cinque ore di stop forzato, la compagnia Hi Fly Malta – proprietaria del charter – ha trovato una soluzione alternativa e lo Sporting è riuscito a imbarcarsi solo in serata. L’aereo è atteso a Capodichino intorno alle 23 e solo dopo, finalmente, la squadra potrà raggiungere l’hotel e concedersi un po’ di riposo. Poche ore di sonno che saranno ancor meno per l'Under 19 dello Sporting, che viaggia con la prima squadra. Sfideranno alle 13 i pari età del Napoli in Youth League. «Saremo super motivati perché è la Champions e poi perché affronteremo i campioni d’Italia», aveva dichiarato Rui Borges a Sport Tv poco prima della disavventura aerea. «Si sfideranno due squadre di grande livello e non so dire se ci sia una favorita. Di sicuro abbiamo motivazioni enormi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

