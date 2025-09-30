Atalanta, capolavoro Juric: Super Pasalic, Samardzic e Sulemana ribaltano il Bruges

Sette mesi sono stati lunghi da passare per l'Atalanta che il Bruges eliminò nei playoff dell'ultima Champions. Alla vigilia, Juric aveva rimarcato quanto i suoi giocatori tenessero a prendersi la rivincita sui belgi. Si è visto, nonostante gli indisponibili fossero addirittura sette (Bakker, De Ketelaere, Hien, Kolasinac, Scalvini, Scamacca, Zalewski). Come se non bastasse, in corso d'opera sono stati costretti a uscire Ko