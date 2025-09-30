Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Slavia Praga, tutta la squadra in ginocchio davanti al settore ospiti dopo la sconfitta con l'Inter

La squadra ceca ha voluto salutare così i propri tifosi dopo il ko subito a San Siro in Champions League
Slavia Praga, tutta la squadra in ginocchio davanti al settore ospiti dopo la sconfitta con l'Inter
1 min

L'Inter ha vinto con un netto 3-0 nella seconda giornata di Champions League contro lo Slavia Praga. Decidono le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries. I nerazzurri di Chivu salgono a sei punti in classifica, mentre la squadra della Repubblica Ceca resta a quota 1. Dopo il triplice fischio a San Siro, però, lo Slavia Praga è rimasto in campo per omaggiare i propri tifosi in una maniera unica.

In ginocchio verso i tifosi: l'omaggio dello Slavia Praga

Un paio di minuti. Questo i lasso di tempo in cui tutta la rosa dello Slavia Praga è rimasta inginocchiata in campo, rivolgendosi al terzo anello di San Siro, riservato ai propri tifosi. Una forma di rispetto, mostrata dalla squadra al proprio pubblico, voluto appositamente ringraziare per la vicinanza e il sostegno nel corso della trasferta. 

