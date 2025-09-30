Slavia Praga, tutta la squadra in ginocchio davanti al settore ospiti dopo la sconfitta con l'Inter

L'Inter ha vinto con un netto 3-0 nella seconda giornata di Champions League contro lo Slavia Praga. Decidono le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries. I nerazzurri di Chivu salgono a sei punti in classifica, mentre la squadra della Repubblica Ceca resta a quota 1. Dopo il triplice fischio a San Siro, però, lo Slavia Praga è rimasto in campo per omaggiare i propri tifosi in una maniera unica.