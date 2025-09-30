Chivu: "Inter in crescita. Thuram? Spero nulla di grave"

"La partita era importante e seria, l'atteggiamento è stato determinato dal tipo di partita che sapevamo di dover affrontare. Siamo in crescita, ma bisogna mantenere l'equilibrio senza passare da un eccesso all'altro. Dobbaimo essere bravi a restare in equilibrio su un filo sottile, che è legato agli umori causati dai risultati". Così Cristian Chivu dopo Inter-Slavia Praga: 3-0 per i nerazzurri nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League .

Chivu: "Thuram dice di aver accusato un crampo, faremo degli accertamenti"

Chivu ha poi aggiunto: "I ragazzi hanno sempre provato a divertirsi, bisogna avere la passione giusta ma senza perdere attenzione e atteggiamento. Mi sembra che stanno crescendo, ma hanno avuto un comportamento corretto fin da inizio stagione. Come sta Thuram? Lui dice che si tratta di un crampo, domani faremo degli accertamenti e speriamo non sia nulla di grave".

Chivu: "Vedo tanta applicazione da parte dei giocatori"

La formazione rivoluzionata rispetto alla sfida in campionato contro il Cagliari: "C'erano solo settantadue ore tra una partita e l'altra e volevo dare la possibilità a qualcuno che stava giocando meno, ma mantenendo una squadra compatta e di qualità. Sono felice che ho avuto la possibilità di dare qualche minuto a Bisseck e Zielinski e di far riposare qualcun altro. Devo pensare anche che qualcuno andrà in Nazionale e giocherà altre due partite. Il restyling dell'Inter? Vedo tanta applicazione nell'accettare altre cose che non erano abituati a fare, questo mi rende felice di questo gruppo".