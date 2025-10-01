Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Napoli e Juve: cosa cambia

Si sono concluse tutte le gare del secondo turno della fase campionato: Qarabag, Arsenal e Psg raggiungono a punteggio pieno Inter, Bayern e Real Madrid
La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Napoli e Juve: cosa cambia
1 min

Si è completato il quadro della seconda giornata della fase campionato di Champions League e a punteggio pieno restano in sei. Qarabag, Arsenal e Psg, infatti, raggiungono in vetta Inter, Bayern e Real Madrid a quota 6 punti. Restano a zero punti Benfica, Ajax, Athletic Bilbao e Kairat Almaty.

La situazione di Inter,Juve, Napoli e Atalanta

Due giorni positiva per le formazioni italiane, ma sfuma l'en-plein per il pari beffa della Juve: dopo le vittorie dell'Inter sullo Slavia Praga e dell'Atalanta sul Bruges, arriva infatti il successo del Napoli, che piega lo Sporting Lisbona, trovando la prima vittoria dopo il ko di Manchester, mentre masticano amaro i bianconeri, raggiunti in extremis dal Villarreal e che restano a 2 punti.

Nel prossimo turno, apriranno Inter e Napoli, in campo il 21 ottobre rispettivamente sul campo dell'Union SG e del Psv, mentre il 22 ottobre toccherà alla Juventus, ospite del Real Madrid, e all'Atalanta, che affronterà in casa lo Slavia Praga.

Champions League, la classifica

