La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Napoli e Juve: cosa cambia

Si è completato il quadro della seconda giornata della fase campionato di Champions League e a punteggio pieno restano in sei. Qarabag, Arsenal e Psg, infatti, raggiungono in vetta Inter, Bayern e Real Madrid a quota 6 punti. Restano a zero punti Benfica, Ajax, Athletic Bilbao e Kairat Almaty.
La situazione di Inter,Juve, Napoli e Atalanta
Due giorni positiva per le formazioni italiane, ma sfuma l'en-plein per il pari beffa della Juve: dopo le vittorie dell'Inter sullo Slavia Praga e dell'Atalanta sul Bruges, arriva infatti il successo del Napoli, che piega lo Sporting Lisbona, trovando la prima vittoria dopo il ko di Manchester, mentre masticano amaro i bianconeri, raggiunti in extremis dal Villarreal e che restano a 2 punti.
Nel prossimo turno, apriranno Inter e Napoli, in campo il 21 ottobre rispettivamente sul campo dell'Union SG e del Psv, mentre il 22 ottobre toccherà alla Juventus, ospite del Real Madrid, e all'Atalanta, che affronterà in casa lo Slavia Praga.Champions League, la classifica