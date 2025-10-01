Tudor arrabbiato dopo Villarreal-Juve: "Si sta là, coi denti stretti. Non esiste..."

"Sono arrabbiato per il finale. Non si mancare una vittoria per un calcio d'angolo così. Dispiace, perché avevamo la partita in mano. Ci prendiamo il punto e andiamo avanti". Così Igor Tudor in diretta su Amazon Prime dopo Villarreal-Juve 2-2, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.
Tudor dopo Villarreal-Juve: "Conceicao ha fatto la differenza"
Juve al riposo in svantaggio: "Cosa ho detto tra il primo e il secondo tempo? Solite cose, concrete, cosa si poteva fare. Di essere positivi. Conceicao è entrato e ha fatto la differenza. Abbiamo fatto quello che si poteva fare, qualche errore. Ci sta. Giocare qui è sempre difficile, ma dispiace perché abbiamo subito il gol del pareggio alla fine".
Tudor: "Kelly, Kalulu e Gatti stanno portando avanti la baracca"
Tudor non si dà pace, ma difende i suoi difensori: "Abbiamo lavorato due giorni, ci sono state difficoltà, qualcuno era un po' stanco, si è fatto male Cabal. Troppa frenesia, troppi passaggi sbagliati. I tre difensori della Juve, però, stanno facendo meglio di tutti. Quei tre dietro tengono la baracca tutte le partite. Kalulu, Kelly e Gatti, che oggi ha fatto una grande partita. Il gol in rovesciata non se lo aspettava nessuno? Bravo, grande gol, Gattone: è arrabbiato nello spogliatoio. Ci manca un po' di rubare le seconde palle. La nostra fisionomia è questa. Ripeto, quando prendi gol negli ultimi minuti c'è sempre rammarico. C'è poco tempo per preparare le partite, ma la squadra c'è. Semplicemente, anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri punti deboli".
Tudor: "C'è rammarico per non aver chiuso la partita con David"
Intervistato da Sky, Tudor ha poi aggiunto: “Il Villarreal ha fatto meglio di noi nel primo tempo, noi meglio di loro nel secondo. C'è il rammarico per non aver chiuso la partita con David, che ha avuto due occasioni: sul 3-1 sarebbe finita. Poi, prendere gol all’ultimo secondo in quel modo... Purtroppo è successo. Si doveva evitare. andiamo avanti. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato gli spazi nel modo giusto, ma abbiamo sbagliato troppi passaggi, c’era troppa tensione di fare, qualcuno era stanco. Nel secondo tempo molto meglio. Abbiamo spinto, ci siamo lasciati andare. Peccato, ce l’avevamo in mano”.
Villarreal-Juve, Tudor: "Bisogna giocare entrambi i tempi come il secondo"
Tudor ha poi aggiunto e concluso: "Per quanto riguarda le difficoltà sui calci piazzati ci stiamo lavorando. Abbiamo anche noi le nostre problematiche e i nostri punti da migliorare. I cambi si fanno quando uno sente, nel secondo tempo stavamo controllando, non ho visto questa sofferenza o queste grandi occasioni da parte loro. Non bisogna prendere gol su quell’angolo. Bisogna organizzarsi, non esiste che si prende gol. Si sta la, coi denti stretti. Quell’angolo poteva valere la vittoria. Bisogna giocare entrambi i tempi come il secondo, è quello l’obiettivo. La squadra c’è, è sul pezzo, si vuole sempre vincere. Peccato, un punto è diverso da tre". Infine, siparietto per un incorcio in diretta con Conte: "Se lo voglio salutare? Cosa ha fatto? Ha vinto? Complimenti! Ciao Anto, ciao grande un abbraccione e complimenti".
