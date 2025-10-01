Tudor arrabbiato dopo Villarreal-Juve: "Si sta là, coi denti stretti. Non esiste..."

"Sono arrabbiato per il finale. Non si mancare una vittoria per un calcio d'angolo così. Dispiace, perché avevamo la partita in mano. Ci prendiamo il punto e andiamo avanti". Così Igor Tudor in diretta su Amazon Prime dopo Villarreal-Juve 2-2 , gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League .

Tudor dopo Villarreal-Juve: "Conceicao ha fatto la differenza"

Juve al riposo in svantaggio: "Cosa ho detto tra il primo e il secondo tempo? Solite cose, concrete, cosa si poteva fare. Di essere positivi. Conceicao è entrato e ha fatto la differenza. Abbiamo fatto quello che si poteva fare, qualche errore. Ci sta. Giocare qui è sempre difficile, ma dispiace perché abbiamo subito il gol del pareggio alla fine".

Tudor: "Kelly, Kalulu e Gatti stanno portando avanti la baracca"

Tudor non si dà pace, ma difende i suoi difensori: "Abbiamo lavorato due giorni, ci sono state difficoltà, qualcuno era un po' stanco, si è fatto male Cabal. Troppa frenesia, troppi passaggi sbagliati. I tre difensori della Juve, però, stanno facendo meglio di tutti. Quei tre dietro tengono la baracca tutte le partite. Kalulu, Kelly e Gatti, che oggi ha fatto una grande partita. Il gol in rovesciata non se lo aspettava nessuno? Bravo, grande gol, Gattone: è arrabbiato nello spogliatoio. Ci manca un po' di rubare le seconde palle. La nostra fisionomia è questa. Ripeto, quando prendi gol negli ultimi minuti c'è sempre rammarico. C'è poco tempo per preparare le partite, ma la squadra c'è. Semplicemente, anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri punti deboli".

