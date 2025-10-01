Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gatti e il pazzesco gol in rovesciata contro il Villarreal: "Uguale a Cristiano Ronaldo!". I tifosi impazziti sui social

Splendida la rete segnata dal difensore della Juve e della Nazionale nel match di Champions League sul campo degli spagnoli: tutti i dettagli
Gatti come Cristiano Ronaldo, il gol in rovesciata in Villarreal-Juventus esalta i tifosi
2 min

VILA-REAL (SPAGNA) - "Come Cristiano Ronaldo!". Questo sui social il 'coro' dei tifosi della Juve e degli appassionati di calcio dopo il gol pazzesco segnato da Federico Gatti nel match di Champions League sul campo del Villarreal, valido per la 2ª giornata della fase campionato.

Juve, pazzesco gol in rovesciata di Gatti in casa del Villarreal

Una rete incredibile arrivata a inizio ripresa, con i i bianconeri che  erano andati all'intervallo sotto di un gol dopo essere stati sorpresi al 18' da Mikautadze. Al quarto minuto del secondo tempo però Gatti ha 'vestito' i panni di CR7 e su un cross di Kelly dalla destra ha trovato il pari con una spendida rovesciata, che a molti ha ricordato proprio quella con cui Cristiano Ronaldo punì la stessa Juve a Torino il 3 aprile del 2018 (nell'andata dei quarti di Champions). Gli applausi stavolta sono andati invece al difensore bianconero e della Nazionale, che si è regalato una notte europea da raccontare un giorno ai nipotini.

