Gatti e il pazzesco gol in rovesciata contro il Villarreal: "Uguale a Cristiano Ronaldo!". I tifosi impazziti sui social

Juve, pazzesco gol in rovesciata di Gatti in casa del Villarreal

Una rete incredibile arrivata a inizio ripresa, con i i bianconeri che erano andati all'intervallo sotto di un gol dopo essere stati sorpresi al 18' da Mikautadze. Al quarto minuto del secondo tempo però Gatti ha 'vestito' i panni di CR7 e su un cross di Kelly dalla destra ha trovato il pari con una spendida rovesciata, che a molti ha ricordato proprio quella con cui Cristiano Ronaldo punì la stessa Juve a Torino il 3 aprile del 2018 (nell'andata dei quarti di Champions). Gli applausi stavolta sono andati invece al difensore bianconero e della Nazionale, che si è regalato una notte europea da raccontare un giorno ai nipotini.