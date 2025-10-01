De Bruyne sostituito da Conte anche in Champions: stavolta dopo il cambio il centrocampista reagisce così

NAPOLI - "Con De Bruyne tutto chiarito". Così Antonio Conte aveva parlato alla vigilia del match di Champions League tra il suo Napoli e lo Sporting Lisbona e i fatti gli hanno dato ragione.

De Bruyne sostituito da Conte anche in Champions: la reazione

Uscito dal campo scontento dopo la sostituzione nella ripresa del match di campionato perso a San Siro contro il Milan, il centrocampista belga è stato richiamato in panchina prima della fine anche nella sfida contro i portoghesi, ma stavolta il suo comportamento stato diverso da quello che aveva scatenato le polemiche nei giorni seguenti il ko del Meazza. De Bruyne ha prima scambiato il 'cinque' con il dirigente Lele Oriali e poi con lo stesso tecnico Conte, che gli ha dato a sua volta una pacca prima di scambiare con lui qualche parola.