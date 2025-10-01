Capello e il duro commento sulla Juve in diretta tv: "Torna a casa con un grave problema da risolvere..."

Fabio Capello ha analizzato con la solita lucidità il pareggio-beffa della Juve in Champions League contro il Villarreal. Una partita che sembrava ormai portata a casa per la squadra di Tudor e che invece è finita sul 2-2 per un gol di testa dell'ex Renato Veiga all'inizio del recupero. "La Juve nella ripresa ha fatto una partita notevole grazie soprattutto ai cambi e all'ingresso di Conceicao che ha cambiato la partita - ha detto Capello negli studi di Sky Sport -. Dopo il vantaggio ha avuto un momento di dominio e tranquillità poi però negli ultimi 20 minuti è calata e forse lì qualche rammarico c'è perché probabilmente qualche sostituzione andava fatta. Non ho capito come mai David è rimasto in campo fino all'86', sinceramente è una scelta poco azzeccata perché quando la Juve stava dominando si doveva cambiare qualcosa".