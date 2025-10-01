Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Capello e il duro commento sulla Juve in diretta tv: "Torna a casa con un grave problema da risolvere..."

L'ex tecnico a Sky Sport: "Non capisco come mai David è rimasto in campo per 85 minuti. Come mai non sono stati fatti i cambi prima nella ripresa?"
2 min

Fabio Capello ha analizzato con la solita lucidità il pareggio-beffa della Juve in Champions League contro il Villarreal. Una partita che sembrava ormai portata a casa per la squadra di Tudor e che invece è finita sul 2-2 per un gol di testa dell'ex Renato Veiga all'inizio del recupero. "La Juve nella ripresa ha fatto una partita notevole grazie soprattutto ai cambi e all'ingresso di Conceicao che ha cambiato la partita - ha detto Capello negli studi di Sky Sport -. Dopo il vantaggio ha avuto un momento di dominio e tranquillità poi però negli ultimi 20 minuti è calata e forse lì qualche rammarico c'è perché probabilmente qualche sostituzione andava fatta. Non ho capito come mai David è rimasto in campo fino all'86', sinceramente è una scelta poco azzeccata perché quando la Juve stava dominando si doveva cambiare qualcosa".

Capello e il duro commento sulla Juve: "Torna a Torino con un grave problema da risolvere"

L'analisi di Capello diventa poi più dura quando evidenzia un difetto che ha accompagnato stasera tutta la partita bianconera: "C'è un problema grave da risolvere ed è quello dei calci d'angolo. Su tutti i corner battuti dagli spagnoli la difesa bianconera si è sempre fatta sorprendere. Alla fine, purtroppo, avevo previsto il loro gol del pareggio che è arrivato proprio da un calcio d'angolo", ha concluso l'ex allenatore della Juve.

 

 

