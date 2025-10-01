"La gente parla tanto, ma non è successo nulla"

In campo, il cambio questa volta non aveva creato scossoni, ma al termine dell'incontro De Bruyne è stato comunque chiamato a tornare sulla vicenda: "Non c'è stato nessun problema con Conte, io sono un vincente, voglio giocare a calcio e fare la differenza, non ho avuto nessun problema con lui e la squadra. Si è detto tanto, io voglio solo giocare e divertirmi. Spetta all'allenatore trovare la mia posizione, io sto giocando diversamente da quello che ho fatto negli ultimi anni, per via dell'età i tempi fisici sono diversi, ma con McTominay possiamo scambiarci. Penso che tutti troveranno la loro posizione e il loro ruolo, non c'è un problema particolare".

"Hojlund assomiglia ad Haaland"

Il belga commenta poi positivamente l'andamento del match e ha speso parole importanti per il match-winner Hojlund: "Abbiamo giocato una grande partita, ma lo Sporting è forte e ha giocato una grande partita tecnica e di intensità. Abbiamo creato opportunità e poi il rigore è stato un errore un po' stupido, la vittoria è stata merita oggi. Stavo cercando di entrare in quello spazio sul primo gol e stavo aspettando il momento per servire Rasmus al modo giusto, per fortuna poi lui ha fatto il resto. Penso che Rasmus stia crescendo tanto e che sia molto simile ad Haaland, penso che siano molto simili perché ad entrambi piace attaccare la profondità, forse Hojlund viene più a giocare la palla verso di noi ma credo che lui debba attaccare tanto lo spazio perché può segnare e darci una grande mano".