Barcellona, Flick accetta la sconfitta: "Non siamo al livello del Psg"

Gol e spettacolo in Barcellona-Psg , sfida valida per la seconda giornata di Champions League, ma alla fine a spuntarla sono stati i parigini. Decisivo al 90' Goncalo Ramos , con la rete del definitivo 2-1 che regala la vittoria a Luis Enrique e frena la corsa dei blaugrana di Hansi Flick . E proprio il tecnico tedesco dopo la partita, in conferenza stampa, non si è voluto nascondere, e anzi ha accettato la superiorità del Psg .

Flick ammette: "Psg superiore, lavoriamo per tornare a quel livello"

"Loro sono uno squadrone, hanno giocato un calcio fantastico - le parole di Flick dopo il triplice fischio -. Noi abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo rispetto al secondo, dove eravamo stanchi e abbiamo concesso tanto. Non abbiamo giocato al nostro miglior livello e in Champions non puoi permettertelo, anzi, devi andare oltre. Sull'1-1 dovevamo difendere meglio". Poi ammette: "Credo che oggi non possiamo dire che siamo allo stesso livello del Psg. Ma credo nella mia squadra, lavoriamo per tornare al miglior livello, abbiamo perso ma ci alleneremo e miglioreremo". L'autore del gol vittoria, Goncalo Ramos, ha invece risposto con una frecciata alle dichiarazioni prima della partita dei giocatori blaugrana: "Siamo i campioni d'Europa, se ti ritieni migliore di noi devi dimostrarlo in campo, non a parole".