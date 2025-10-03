"L'ultima proposta della Superlega all'Uefa: due novità nella nuova Champions League"

La Superlega torna alla carica con una nuova proposta all'Uefa per dare vita ad una Champions League più spettacolare. A darne notizia è il Mundo Deportivo che svela la trattativa, condotta in assoluta segretezza negli ultimi otto mesi (ci sarebbero stati setti incontri), tra la Uefa, A22 (cioè la società che rappresenta la Super League) e i rappresentati dei club, Barcellona e Real Madrid. La nuova proposta si articola intorno a due punti fondamentali: il primo riguarda una piattaforma globale gratuita (UNIFY) per la trasmissione delle partite in tv; il secondo è relativo al format della nuova Champions che replicherebbe quello attuale con una modifica per renderla più spettacolare.
La proposta della Superlega all'Uefa: due gironi
Per quanto riguarda il format, la novità grande consiste nel separare i 36 club dell'attuale Champions League in due gironi, mantenendo comunque una successiva fase ad eliminazione diretta. Il sistema di qualificazione alla competizione sarebbe lo stesso di oggi, attraverso i campionati nazionali, ma i 36 qualificati verrebbero poi divisi in due gironi. Ed è qui che sta la grande novità: le prime 18 classificate secondo il ranking Uefa giocherebbero otto partite della prima fase (incontri tra le migliori squadre), mentre i club dal 19° al 36° posto giocherebbero altre otto partite (più equilibrate).
