"L'ultima proposta della Superlega all'Uefa: due novità nella nuova Champions League"

La Superlega torna alla carica con una nuova proposta all'Uefa per dare vita ad una Champions League più spettacolare. A darne notizia è il Mundo Deportivo che svela la trattativa, condotta in assoluta segretezza negli ultimi otto mesi (ci sarebbero stati setti incontri), tra la Uefa, A22 (cioè la società che rappresenta la Super League) e i rappresentati dei club, Barcellona e Real Madrid. La nuova proposta si articola intorno a due punti fondamentali: il primo riguarda una piattaforma globale gratuita (UNIFY) per la trasmissione delle partite in tv; il secondo è relativo al format della nuova Champions che replicherebbe quello attuale con una modifica per renderla più spettacolare.