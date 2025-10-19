Champions League, gli arbitri delle partite di Inter e Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv

Sarà lo svedese Glenn Nyberg ad arbitrare Union Saint Gilloise-Inter, incontro valido per la terza giornata di Champions League in programma martedì all'Anderlecht Stadium di Bruxelles alle ore 21. Assistenti del direttore di gara scandinavo saranno i connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto uomo Adam Ladebäck. Al Var gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e Javier Iglesias Villanueva come assistente.