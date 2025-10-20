Hubert: "Inter avversario più duro per l'Union... ma hanno anche loro due gambe"

Union SG, Hubert avverte l'Inter: "Vedrete domani cosa intendo fare"

Così David Hubert in conferenza stampa, a poco più di 24 ore dal confronto tra Union Saint-Gilloise ed Inter: "Vedrete domani cosa intendo fare, ma di sicuro bisogna trarre insegnamenti dalle partite precedenti. Bisogna migliorarsi sempre a questi livelli. Affrontiamo una squadra con qualità, dovremo essere al 100% come singoli e collettivo. Dovremo fare meglio per poter giocare una gara più equilibrata rispetto alle precedenti. Le sconfitte servono per fare esperienza, approcciando poi le partite in maniera diversa. In Champions League bisogna giocare ad un altro livello, ma ci sono problemi da elaborare. Cosa cambia per un allenatore in Champions? Non c'è troppa differenza. Tutti sognano di giocare la Champions. Ora bisogna trasmettere questa voglia e ambizione anche ai giocatori che ho, sarà speciale domani, dobbiamo godercela fino in fondo. Lavoreremo per essere all'altezza dell'impegno".

Hubert: "Inter avversario più duro che l'Union abbia mai affrontato, ma anche loro..."

Come superare l'Inter? Toccherà ad Hubert trovare la ricetta ideale domani sera: "Come singoli dobbiamo superarci, essere al massimo - ha sottolineato il tecnico dell'Union SG -. Chiederò ai giocatori di limitare il più possibile errori, i dettagli in questa competizione fanno la differenza. Basta mezza occasione. Dall'inizio dobbiamo essere organizzati, compatti e ognuno deve svolgere al meglio il suo compito. Vogliamo tenere alta la linea difensiva, senza stare indietro. Vogliamo tenere botta e cercare spunti interessanti". E sulla squadra di Chivu, ha aggiunto: "L'Inter è stata finalista della scorsa Champions, non devo presentarla io: si vede da anni quello che fanno in costruzione. Proveremo a creare spazi per fargli male, anche se loro hanno qualità innegabili. Capita di vedersi aggrediti da qualsiasi lato. È l'avversario più duro che l'Union abbia mai affrontato. Ma sono pur sempre undici giocatori con due gambe e due polmoni, come noi. Analizzo la squadra e i giocatori dalla settimana scorsa, sono appena arrivato. Le sensazioni sono buone. Li ho visti giocare l'anno scorso con Pocognoli, c'è una certa volontà di costruire gioco, in questo saremo simili. L'Inter abbiamo visto cosa fa in Serie A, è al massimo, non c'è molto altro da aggiungere. È una squadra di primo piano in Europa. Noi come club vogliamo competere con l'Inter, senza pensare troppo al cambio in panchina che c'è stato da queste parti", ha precisato l'allenatore belga.