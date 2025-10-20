L'Atletico Madrid senza acqua calda all'Emirates Stadium: cosa hanno fatto per farsi la doccia

LONDRA (Inghilterra) - Una gaffe da Champions League. L’ Atletico Madrid ha presentato un ricorso formale all’Uefa dopo aver vissuto - al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della partita contro l' Arsenal - una situazione quasi grottesca. Niente acqua calda all’ Emirates Stadium : al termine della seduta, dopo aver lavorato per gran parte del tempo sotto la pioggia, i giocatori del club spagnolo sono tornati negli spogliatoi trovando una spiacevole sorpresa: l’acqua calda non c’era. Il tecnico dell'Atletico Madrid a quel punto si è infuriato mostrando tutto il suo dissenso ai propri dirigenti.

Atletico Madrid, la doccia si fa in hotel

Dopo alcuni minuti di perplessità generale, i giocatori di Simeone si sono dovuti rivestire, e dopo essere saliti sul pullman non hanno potuto far altro che recarsi in hotel per farsi una doccia calda. L’episodio non è tuttavia passato inosservato: i dirigenti spagnoli, indignati per quanto è accaduto, hanno deciso di presentare un ricorso scritto nei confronti dell’Uefa. La delegazione spagnola, appena arrivata allo stadio accompagnando i giocatori per l’allenamento di rifinitura, aveva fatto presente l’anomalia ai responsabili dell’Arsenal, ma la situazione - al termine della seduta atletica - è rimasta identica a quella denunciata quasi due ore prima. A quel punto, la decisione di presentare un reclamo scritto all’Uefa, organizzatrice del torneo.